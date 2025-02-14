哈林快看！小哈利曝光「老婆美貌」 歐陽姊妹也愛慘

小哈利（左）以老婆親暱稱呼中國時尚博主「碳酸」並共遊日本。（翻攝自YouTube）

〔記者邱奕欽／台北報導〕「哈林」庾澄慶和伊能靜的獨子「小哈利」庾恩利天資聰穎，對時尚及穿搭相當敏銳更頗具想法，偶爾也會以女裝亮相，勇敢做自己無懼外在眼光。小哈利樂於分享生活，近日釋出赴東京旅遊的Vlog更以「老婆」親暱稱呼女伴，其真實身份也被一同共遊的歐陽娜娜曝光。

歐陽娣娣（左）相當喜歡小哈利的「老婆」碳酸（右）。（翻攝自YouTube）

小哈利近期赴東京旅遊時，分別與歐陽龍及傅娟的2名愛女相聚，旅途中更多次親暱稱呼女伴為「老婆」，而這位被小哈利稱為「老婆」的女伴，真實身份其實是中國時尚博主，兩人因氣味相投而成為好友，由於外型亮麗、打扮時尚、談吐風趣、外向活潑，因此也讓歐陽娜娜及歐陽娣娣姊妹倆都愛慘。

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歐陽娜娜（圖）在東京與小哈利相聚。（翻攝自YouTube）

此趟的東京旅途，小哈利透露因自己在社群曝光行蹤，被恰巧也在東京的歐陽娜娜與歐陽娣娣看見，因此才會分別與2人在當地碰面相聚。不過，小哈利也透露其實庾澄慶當時也在東京，他卻與歐陽姐妹齊聚，並沒有跟爸爸碰面，讓他頓時感到不好意思，並向鏡頭送出飛吻疾呼：「爸爸我愛你！」

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