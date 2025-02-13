S媽公開宣戰！號召這些人「為大S討回正義」

大S（右起）生前與母親黃春梅、妹妹小S感情緊密。（本報資料照）

〔記者邱奕欽／台北報導〕「大S」徐熙媛春節赴日本家族旅遊，期間不敵流感併發肺炎不幸於2日辭世，48年的璀璨人生落幕，家屬們面對突如其來的噩耗悲慟欲絕。如今，「S媽」黃春梅今（13日）深夜第3度對外發聲，不僅一改先前的態度轉為強悍，更號召不同籍貫的台灣外省人誓言：「一起為大S討回正義！」

大S與家裡的關係一向既緊密又親暱，驟逝噩耗對家人們的打擊該有多深可想而知，「S媽」黃春梅自愛女辭世後的第9天開始，已連續3日打破沈默道出心緒。沒想到今天也不例外，S媽於凌晨約1時許在臉書公開發聲寫下：「不信正義換不回，我要上戰場、給我加油吧！」

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正當網友們為這番言論感到疑惑不解之際，S媽則繼續透過臉書盼號召更多不同籍貫的台灣外省人，「山東的、南京的、北京的、四川的、廣東的通通集合！」不僅如此，S媽甚至一改先前的哀傷情緒，此次態度徑直轉為強悍，公開宣戰的同時更誓言：「我是福建的漳州，我們一起為大S討回正義！」

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