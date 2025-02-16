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連鎖果汁名店執行長證實過世 超狂背景曝光

知名水果連鎖店爆發食安問題。（本報資料照，記者朱沛雄攝）知名水果連鎖店爆發食安問題。（本報資料照，記者朱沛雄攝）

馮亦寧／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕連鎖果汁名店日前才被爆料使用腐爛、發霉的木瓜製作飲料，引起社會對食安問題重視，未料又有員工出面指出該公司李姓執行長已經過世，此消息獲得證實。

根據《三立新聞網》報導，協助處理的殯葬業者證實李姓執行長已經火化。李姓執行長生前曾接受採訪表示，該品牌由他的父母一手創立，從桃園中壢夜市的老舊攤車起家，創立品牌至今已逾30年。李姓執行長接手後從基層做起，但是他導入現代經營理念，終於在2025年1月26日成為在台擁有46家店的連鎖企業。

員工爆料李姓執行長要求發霉、腐爛的木瓜經過處理後，仍能使用。（翻攝自爆料公社）員工爆料李姓執行長要求發霉、腐爛的木瓜經過處理後，仍能使用。（翻攝自爆料公社）

相關新聞：木瓜牛奶連鎖店遭爆料用發霉爛木瓜 再傳執行長過世？

李姓執行長將店型分為：店面式、攤車式、商場式，並提供3種價格加盟金供加盟主選擇，主打全台價格最低以及「招牌使用權永久」、「區域買斷」、「不綁全部水果原物料」3大優勢。開放加盟不到一年，店數已突破70間。

李姓執行長證實已過世。（翻攝自IG）李姓執行長證實已過世。（翻攝自IG）

雄心壯志的李姓執行長原本打算朝兩個目標：全台百間加盟店、拓展泰國、越南、香港、澳門、菲律賓、美國、加拿大等海外市場。未料上月26日卻傳出死訊，2月13日下午3時殯葬業者已協助往生者火化，部分網友認為既然李姓執行長已經往生，卻不要再把過去的恩怨扯出來。

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