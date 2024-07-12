全網笑瘋！（G）I-DLE Minnie髮型慘撞《風水世家》骨折造型

韓國女團（G）I-DLE泰國成員Minnie（左）新造型慘撞台灣八點檔《風水世家》女演員鍾佳蓁（右）的超離譜骨折造型。（翻攝自Threads）

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕近期韓國女團（G）I-DLE帶著第七張迷你專輯《I SWAY》回歸，其中歌曲〈Klaxon〉更是滿滿的夏日風情，相當好聽。怎料，她們第一個現場表演舞台中，Minnie的造型竟慘撞台灣八點檔《風水世家》中的女演員鍾佳蓁的「荒謬造型」，讓網友笑翻。

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有網友在社群平台Threads中貼出（G）I-DLE成員Minnie在〈Klaxon〉首度表演舞台的造型，並且將其照片與《風水世家》中，女演員鍾佳蓁「超荒謬」的「頭髮骨折」造型擺在一起，兩人造型慘撞，意外引起話題。

網友們看見Minnie的造型和台灣八點檔的造型相像，紛紛留言：「我笑超大聲！」、「超好笑，捲髮也要一樣，很誇張餒！」、「米妮不排除提告！哈哈哈哈」、「米妮是原圖也是原吿！！真的太好笑了==」

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