晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 日韓

全網笑瘋！（G）I-DLE Minnie髮型慘撞《風水世家》骨折造型

韓國女團（G）I-DLE泰國成員Minnie（左）新造型慘撞台灣八點檔《風水世家》女演員鍾佳蓁（右）的超離譜骨折造型。（翻攝自Threads）

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕近期韓國女團（G）I-DLE帶著第七張迷你專輯《I SWAY》回歸，其中歌曲〈Klaxon〉更是滿滿的夏日風情，相當好聽。怎料，她們第一個現場表演舞台中，Minnie的造型竟慘撞台灣八點檔《風水世家》中的女演員鍾佳蓁的「荒謬造型」，讓網友笑翻。

相關新聞實力不足？葉舒華Solo秒數墊底 網疑惑：公司在搞？

相關新聞（影音）葉舒華辣翻❤上衣「開岔到肚臍」激露雪白胴體

有網友在社群平台Threads中貼出（G）I-DLE成員Minnie在〈Klaxon〉首度表演舞台的造型，並且將其照片與《風水世家》中，女演員鍾佳蓁「超荒謬」的「頭髮骨折」造型擺在一起，兩人造型慘撞，意外引起話題。

網友們看見Minnie的造型和台灣八點檔的造型相像，紛紛留言：「我笑超大聲！」、「超好笑，捲髮也要一樣，很誇張餒！」、「米妮不排除提告！哈哈哈哈」、「米妮是原圖也是原吿！！真的太好笑了==」

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入脆脆小圈圈

來嘛來嘛，一起來廢話聊天或開壇問事吧

娛樂頻道臉書粉絲團:點這裡

娛樂頻道有IG囉:點這裡

由 @ch8en4g 發佈
在 Threads 查看

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。
相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中