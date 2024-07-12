曾為遺產開槓！林靖恩又鬧事 李卓軒「是否受影響」無奈吐心聲

林靖恩（左圖左）與李卓軒（右）過去為家產差點對簿公堂。（翻攝自臉書）

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕資深音樂人李坤城去年4月因大腸癌病逝，遺孀林靖恩與他兒子李卓軒為了家產差點對簿公堂，在當時引發社會關注，近期林靖恩發生一連串脫序行為，更因偷吃外賣再次登上新聞，因此李卓軒發布3篇貼文疑似暗酸，當被問到是否受對方新聞影響，他則淡定回覆20字。

相關新聞：李坤城兒繼承3物 李卓軒嗆：我不虧還贏很大

請繼續往下閱讀...

李卓軒昨（11）日一連發布3篇貼文，上頭寫著台灣俚語「欲食毋討賺，好額嘛會窮」、「骨力食栗，貧惰吞瀾」、「毋通無煮飯，等人送紅龜，欲食胡蠅家己欱」，雖都未指明講述對象，但網友都推測是在暗諷林靖恩。

相關新聞：「爺孫戀」林靖恩偷吃遭逮！李坤城兒撂重話「別不勞而獲」

而在留言處，有位網友直言：「最近林小姐的新聞，可能多少會影響到你吧，請加油。」引來李卓軒無奈吐心聲：「影響不至於，每個人都有自己的工作和生活要顧。」簡單回應卻道出這陣子風波的無奈。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入脆脆小圈圈

來嘛來嘛，一起來廢話聊天或開壇問事吧

娛樂頻道臉書粉絲團:點這裡

娛樂頻道有IG囉:點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法