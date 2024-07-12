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娛樂 最新消息

曾為遺產開槓！林靖恩又鬧事 李卓軒「是否受影響」無奈吐心聲

林靖恩（左圖左）與李卓軒（右）過去為家產差點對簿公堂。（翻攝自臉書）

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕資深音樂人李坤城去年4月因大腸癌病逝，遺孀林靖恩與他兒子李卓軒為了家產差點對簿公堂，在當時引發社會關注，近期林靖恩發生一連串脫序行為，更因偷吃外賣再次登上新聞，因此李卓軒發布3篇貼文疑似暗酸，當被問到是否受對方新聞影響，他則淡定回覆20字。

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李卓軒昨（11）日一連發布3篇貼文，上頭寫著台灣俚語「欲食毋討賺，好額嘛會窮」、「骨力食栗，貧惰吞瀾」、「毋通無煮飯，等人送紅龜，欲食胡蠅家己欱」，雖都未指明講述對象，但網友都推測是在暗諷林靖恩。

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而在留言處，有位網友直言：「最近林小姐的新聞，可能多少會影響到你吧，請加油。」引來李卓軒無奈吐心聲：「影響不至於，每個人都有自己的工作和生活要顧。」簡單回應卻道出這陣子風波的無奈。

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