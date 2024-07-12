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娛樂 電視

江坤俊聲明無性騷！鄭凱云忍4天反擊「教做人道理」

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕TVBS《健康2.0》前主持人、外科名醫江坤俊，近日接連爆出婚內出軌護理師、涉及性騷擾昔日節目搭檔鄭凱云，愛妻暖男形象崩塌。9日江坤俊發出聲明，強調自己絕無性騷一事，如今，鄭凱云事隔4天發文回擊。

江坤俊（左）、鄭凱云。（翻攝自臉書）

江坤俊9日發文表示，針對媒體報導性騷一事，為維護個人名譽，「我在這裡嚴正聲明：我絕無性騷一事！」事隔4天，鄭凱云在社群發布文章，直言：「從小爸媽就教我做人要抬頭挺胸，凡事對得起自己的良心，成為母親後我也教導孩子絕不能欺負人，更不能做錯事還不承認。」

相關新聞：江坤俊性騷節目搭檔鄭凱云係金A

鄭凱云也表示：「但反過來被欺負時也不能悶聲挨打，得出聲喝斥、得尋求正義……雖然正義可能姍姍來遲，雖然路途可能滿佈荊棘，雖然堅持可能身心俱疲。」並感謝這段時間給她的鼓勵和支持的朋友與民眾。

☆若您發現有兒童、少年、老人、身心障礙者遭受不當對待，或您本身有遭受家庭暴力、性侵害、性騷擾等情事，24小時全天候可以手機、市話、簡訊（聽語障人士）直撥「113」☆

☆尊重身體自主權 請撥打113、110。☆

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