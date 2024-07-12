舒華回歸直播言論遭網罵 網友直酸：過度自信

（G）I-DLE8日推出新歌MV，舒華回歸直播言論遭網罵。（翻攝自YT）

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕韓國女團（G）I-DLE8日推出新歌MV〈Klaxon〉，受到許多粉絲期待，認為她們將再次掀起狂潮，甚至超越之前的紀錄。怎料，這首歌發行後並未獲得太多支持，截止至今，都未能登上Spotify每日全球熱門歌曲排行榜，而舒華直播上對於曲目的肯定，也引起網上兩極熱論。

舒華對歌曲提出肯定：今夏他們只會聽（G）I-DLE。（翻攝自X）

一些粉絲在網上提到回歸直播內容，（G）I-DLE成員們討論〈Klaxon〉時，形容它「讓人上癮」。 她們表示希望這首歌成為她們今夏一直循環播放的歌曲，而舒華也在這時候對歌曲提出肯定：「真的很抱歉，連累到其他偶像了。」並表示今夏天大家只會聽（G）I-DLE的歌曲。

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她開玩笑對其他偶像道歉，卻引起網上開酸。（翻攝自X）

在未獲得排行成績後，吸引一些網友狠酸：「過度自信。」、「有人非常尷尬，對不起其他偶像。」、「她真的是最沒有才華的主流偶像，應該坐下來反省。」但也有網友不解，為什麼要放大檢視：「她很明顯是在開玩笑！她根本就不會瞧不起其他偶像。」

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