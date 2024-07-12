古裝男神豁出去了！ 女裝扮相激美 「險遭強吻」畫面曝光

徐璐在《珠玉在側》飾演一心想成為薦玉師的「單單單」。（翻攝自LINE TV）

〔記者李紹綾／台北報導〕徐璐在LINE TV古裝劇《珠玉在側》飾演古靈精怪的「生意精」單（姓氏讀ㄕㄢˋ，音同善）單單，為了實現當一名薦玉師的理想，決定先應徵玉商二代少爺畢雯珺的貼身丫鬟，不過少爺起初並不買單，想盡辦法想攆走她，還刻意設局想挖坑給她跳，沒想到用計不成反害到自己，這對互看不順眼的主僕二人一路鬥智鬥勇、相愛相殺、升級打怪的過程中擦出愛火。

李子璇在《我的盲盒戀人》生日當天被甩，意外開啟與9男的限時戀情。（LINE TV提供）

李子璇在《我的盲盒戀人》的戀愛對象從當紅明星、霸總、奶狗通通包。（LINE TV提供）

畢雯珺是樂華娛樂旗下男團「NEXT」主唱，曾參加選秀節目《偶像練習生》，人氣爆棚的他戲約不斷，除了目前正熱播的《珠玉在側》，改編自人氣動漫的新戲《時光代理人》也找他擔任主演，他在《珠玉在側》男扮女裝，卻因扮相太美，差點遭山賊「桌咚」強吻，曾曝扮女裝心得：「女裝只有零次和無數次，來吧，豁出去了！」徐璐看到他女裝扮相則狂憋笑，一度不敢直視對方，就怕拍戲過程笑場。畢雯珺日前與徐璐開直播與粉絲互動，透露在劇中，不只一次男扮女裝，且拍完女裝戲，很多人都跟他說，之後可以接喜劇了，徐璐也笑回：「你很有演喜劇的天份」、「有看到你的可塑性」，對他女裝扮相讚譽有加。

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身高187公分的畢雯珺（中）在《珠玉在側》扮村姑。（翻攝自LINE TV）

徐璐在《珠玉在側》飾演畢雯珺的貼身丫鬟，但畢雯珺並不買單，處處跟她作對。（翻攝自LINE TV）

徐璐則是以《甄嬛傳》甄嬛妹妹「玉嬈」一角打開知名度，接演不少知名戲劇，獲獎無數，演技有目共睹。她此次飾演古靈精怪的「單單單」，笑說台詞比畢雯珺多很多，成天在旁邊「巴拉巴拉」。談及印象深刻的戲，她透露殺青當天，正好要拍二人手牽手的狂奔戲，但其實她拍攝前已經發燒，最後連殺青宴也去不了：「本來還說要跟大家喝酒，但我回去就癱在那，完全起不來。」

另一部甜寵劇《我的盲盒戀人》，找來選秀節目《創造101》出身的演員「豆子」李子璇主演，劇中她意外透過「開盲盒」的過程，與9位男子展開為期3天的限時戀愛，戀愛對象包含當紅偶像、帥氣霸總、奶狗大學生等，對方3天內會無條件愛上女主角，但等時間一過，就會瞬間喪失記憶。

畢雯珺（右）在《珠玉在側》扮女裝險被強吻。（翻攝自LINE TV）

畢雯珺（左）在《珠玉在側》與徐璐劇中不打不相識，從主僕升格為戀人。（LINE TV提供）

李子璇日前與高顏值男演員李九霖（飾霸總老闆）、辰旭（飾消防員）、王術一（飾外賣員）、包涵（飾產品經理）連線直播。李子璇透露，與這4位演員拍戲時，天氣都很熱，除了與李九霖是在室內拍攝，其他3位都是「戶外男友」，笑說：「和霸總一起拍最舒服！」

不過她也透露太多「男友」的苦惱，例如一天下午要拍完5、6個男友的對手戲，光是在同一個場景，就換了好幾套衣服，「拍到最後都暈了，連導演都弄混男友的名字」。至於和劇中男友哪個體驗感最好，她直呼：「成年人不做選擇，每個都要。」

畢雯珺在《珠玉在側》為了替徐璐解圍，故意假扮成女生。（翻攝自LINE TV）

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