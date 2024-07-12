晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

古裝男神豁出去了！ 女裝扮相激美 「險遭強吻」畫面曝光

徐璐在《珠玉在側》飾演一心想成為薦玉師的「單單單」。（翻攝自LINE TV）

〔記者李紹綾／台北報導〕徐璐在LINE TV古裝劇《珠玉在側》飾演古靈精怪的「生意精」單（姓氏讀ㄕㄢˋ，音同善）單單，為了實現當一名薦玉師的理想，決定先應徵玉商二代少爺畢雯珺的貼身丫鬟，不過少爺起初並不買單，想盡辦法想攆走她，還刻意設局想挖坑給她跳，沒想到用計不成反害到自己，這對互看不順眼的主僕二人一路鬥智鬥勇、相愛相殺、升級打怪的過程中擦出愛火。

李子璇在《我的盲盒戀人》生日當天被甩，意外開啟與9男的限時戀情。（LINE TV提供）

李子璇在《我的盲盒戀人》的戀愛對象從當紅明星、霸總、奶狗通通包。（LINE TV提供）

畢雯珺是樂華娛樂旗下男團「NEXT」主唱，曾參加選秀節目《偶像練習生》，人氣爆棚的他戲約不斷，除了目前正熱播的《珠玉在側》，改編自人氣動漫的新戲《時光代理人》也找他擔任主演，他在《珠玉在側》男扮女裝，卻因扮相太美，差點遭山賊「桌咚」強吻，曾曝扮女裝心得：「女裝只有零次和無數次，來吧，豁出去了！」徐璐看到他女裝扮相則狂憋笑，一度不敢直視對方，就怕拍戲過程笑場。畢雯珺日前與徐璐開直播與粉絲互動，透露在劇中，不只一次男扮女裝，且拍完女裝戲，很多人都跟他說，之後可以接喜劇了，徐璐也笑回：「你很有演喜劇的天份」、「有看到你的可塑性」，對他女裝扮相讚譽有加。

身高187公分的畢雯珺（中）在《珠玉在側》扮村姑。（翻攝自LINE TV）

徐璐在《珠玉在側》飾演畢雯珺的貼身丫鬟，但畢雯珺並不買單，處處跟她作對。（翻攝自LINE TV）

徐璐則是以《甄嬛傳》甄嬛妹妹「玉嬈」一角打開知名度，接演不少知名戲劇，獲獎無數，演技有目共睹。她此次飾演古靈精怪的「單單單」，笑說台詞比畢雯珺多很多，成天在旁邊「巴拉巴拉」。談及印象深刻的戲，她透露殺青當天，正好要拍二人手牽手的狂奔戲，但其實她拍攝前已經發燒，最後連殺青宴也去不了：「本來還說要跟大家喝酒，但我回去就癱在那，完全起不來。」

另一部甜寵劇《我的盲盒戀人》，找來選秀節目《創造101》出身的演員「豆子」李子璇主演，劇中她意外透過「開盲盒」的過程，與9位男子展開為期3天的限時戀愛，戀愛對象包含當紅偶像、帥氣霸總、奶狗大學生等，對方3天內會無條件愛上女主角，但等時間一過，就會瞬間喪失記憶。

畢雯珺（右）在《珠玉在側》扮女裝險被強吻。（翻攝自LINE TV）

畢雯珺（左）在《珠玉在側》與徐璐劇中不打不相識，從主僕升格為戀人。（LINE TV提供）

李子璇日前與高顏值男演員李九霖（飾霸總老闆）、辰旭（飾消防員）、王術一（飾外賣員）、包涵（飾產品經理）連線直播。李子璇透露，與這4位演員拍戲時，天氣都很熱，除了與李九霖是在室內拍攝，其他3位都是「戶外男友」，笑說：「和霸總一起拍最舒服！」

不過她也透露太多「男友」的苦惱，例如一天下午要拍完5、6個男友的對手戲，光是在同一個場景，就換了好幾套衣服，「拍到最後都暈了，連導演都弄混男友的名字」。至於和劇中男友哪個體驗感最好，她直呼：「成年人不做選擇，每個都要。」

畢雯珺在《珠玉在側》為了替徐璐解圍，故意假扮成女生。（翻攝自LINE TV）

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入脆脆小圈圈

來嘛來嘛，一起來廢話聊天或開壇問事吧

娛樂頻道臉書粉絲團:點這裡

娛樂頻道有IG囉:點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。
你可能還想看 more
今日熱門
載入中