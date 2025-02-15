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李多慧遭媒體跟拍嚇哭！提告《跟騷法》偵查結果出爐

李多慧遭媒體跟拍控告《跟騷法》判決結果出爐。（組合照，翻攝自臉書）李多慧遭媒體跟拍控告《跟騷法》判決結果出爐。（組合照，翻攝自臉書）

〔記者邱奕欽／台北報導〕韓籍啦啦隊女神李多慧擁有甜美外型及精湛舞藝，來台發展後人氣水漲船高並逐漸穩定，不過去年11月結束機車環島將返租屋處之際，卻發現遭媒體跟拍嚇得不敢回家，隔日淚灑記者會同時宣布提告，直指該媒體2名記者侵害隱私。對此，新北地檢署經調查後於上月宣告偵結，如今判決結果出爐。

李多慧去年11月於臉書發文控訴，稱機車環島結束後遭一輛白色轎車跟拍，對方甚至佯裝正在接聽手機的路人，但實際上根本就是在偷拍，讓她和團隊整整1.5個小時不敢回家，她為此不滿怒斥：「我努力的還不夠嗎？還想要打聽到哪些隱私的事情呢？」、「我真的好害怕，也好累！」隔日在記者會委屈落淚並宣布提告。

新北地檢署調查多月後於上月宣告偵結，指出經調閱記者當天拍攝錄製的內容，發現確實只有李多慧騎機車或休息的畫面，證實了記者只想拍攝她環島內容，也因《跟騷法》要求「對各特定人反覆或持續進行違反被害人意願，且與『性或性別』有關的特定行為，使被害人心生畏懼，且足以影響日常生活或社會活動」方成立。

檢方再進一步指出，其中「性或性別」的部分，也要考量實際上加害人與被害人互動的關係與模式，以及是否有「反覆或持續」的情況。最終，檢方認為2名記者跟拍李多慧並無涉及「性與性別」的部分，加上跟拍時間為傍晚5點至晚上9點，無法構成「反覆或持續」狀況，因此最後認定無法構成《跟騷法》要件，也由於2名記者罪嫌不足，給予不起訴處分。

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