不滿父親遺產分配不均！弟弟「偷走頭蓋骨丟到孤墓」下場曝光

禮儀師洪于婷分享一位弟弟因不滿父親遺產分配不均，而偷走頭蓋骨的故事。（和展影視提供）

〔記者侯家瑜／台北報導〕《震震有詞》本集討論「為改運、討公道毀人陰陽宅風水！當心傷人傷己禍延子孫！」邀請資深媒體人許聖梅、民俗專家謝沅瑾、資深禮儀師洪于婷、張睿紘律師，分享從陰宅、陽宅、人為等行為，影響各自的命運，甚至因而喪命的案例。

洪于婷分享，有位女子處理父親後事，但因父親重女輕男將大部分遺產都留給女兒，弟弟僅分到一棟房跟一千萬現金，喪禮期間，姊弟倆為此大吵一架，之後女子數次險遇車禍頭部也受傷，「女子一直夢到她父親，表情很哀怨而且很像沒有頭蓋骨。」

請繼續往下閱讀...

請法師協助後才知道，原來是弟弟對父親的分配不滿，而破壞家族墓室，取走父親頭蓋骨隨意丟棄到無主孤墓內，沒想到孤墳主人是非常兇的厲鬼，不爽弟弟埋了一個老頭進來，即使之後頭蓋骨有拿回來，但孤墳主人不願意放過弟弟，弟弟突然生病入院、還不斷抽蓄，聽說至今仍神智不清。

張睿紘律師分享法律知識。（和展影視提供）

除了有民俗上禁忌不要輕易觸犯外，張睿紘律師補充法律層面：「遺體是遺產一部分，為全體繼承人共同共有，若私自取走將構成竊盜跟侵占，而親屬間的竊盜跟侵占屬告訴乃論，有提告6個月的期限。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法