太妍跌落神壇？新歌〈Heaven〉掉出榜 粉絲開譙SM宣傳不足

少女時代隊長太妍近期推出新歌曲。（翻攝自태연 Taeyeon臉書）

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕南韓女團少女時代（소녀시대）擁有女帝之稱，更是每每出歌都成績亮眼，即便成員單飛，單飛後的個人成績也穩居冠軍寶座，沒想到，與（G）I-DLE撞期回歸的隊長太妍（태연）推出單曲〈Heaven〉，成績不佳跌出榜外，讓眾多歌迷怪SM娛樂不好好宣傳。

太妍的新歌〈Heaven〉掉出榜外。（翻攝自theqoo）

韓國網友在韓國論壇theqoo中發文表示，太妍推出的新歌，竟然跌出榜外，音源成績不是很理想，認為SM娛樂根本對於太妍回歸沒有好好的做宣傳，引來大批網友討論：「這首真的超好聽耶……」、「比起以前的歌，我更喜歡這首歌！」、「如果是太妍的話，就算不宣傳大家也會找來聽，這次就只是歌曲不怎麼樣而已……」、「歌曲本身沒有特色！」

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網友對於太妍此次的新歌議論紛紛。（翻攝自태연 Taeyeon臉書）

而也有專業網友分析，根據SM娛樂的計畫，太妍將會在秋天推出正規專輯回歸，此次的單曲應該只是試水溫，讓大家知道「太妍又要出歌」的概念，也讓眾多ONCE（少女時代粉絲名）期待太妍正式回歸後的作品和成績。

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