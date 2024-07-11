晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 日韓

太妍跌落神壇？新歌〈Heaven〉掉出榜 粉絲開譙SM宣傳不足

少女時代隊長太妍近期推出新歌曲。（翻攝自태연 Taeyeon臉書）

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕南韓女團少女時代（소녀시대）擁有女帝之稱，更是每每出歌都成績亮眼，即便成員單飛，單飛後的個人成績也穩居冠軍寶座，沒想到，與（G）I-DLE撞期回歸的隊長太妍（태연）推出單曲〈Heaven〉，成績不佳跌出榜外，讓眾多歌迷怪SM娛樂不好好宣傳。

太妍的新歌〈Heaven〉掉出榜外。（翻攝自theqoo）

韓國網友在韓國論壇theqoo中發文表示，太妍推出的新歌，竟然跌出榜外，音源成績不是很理想，認為SM娛樂根本對於太妍回歸沒有好好的做宣傳，引來大批網友討論：「這首真的超好聽耶……」、「比起以前的歌，我更喜歡這首歌！」、「如果是太妍的話，就算不宣傳大家也會找來聽，這次就只是歌曲不怎麼樣而已……」、「歌曲本身沒有特色！」

網友對於太妍此次的新歌議論紛紛。（翻攝自태연 Taeyeon臉書）

而也有專業網友分析，根據SM娛樂的計畫，太妍將會在秋天推出正規專輯回歸，此次的單曲應該只是試水溫，讓大家知道「太妍又要出歌」的概念，也讓眾多ONCE（少女時代粉絲名）期待太妍正式回歸後的作品和成績。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入脆脆小圈圈

來嘛來嘛，一起來廢話聊天或開壇問事吧

娛樂頻道臉書粉絲團:點這裡

娛樂頻道有IG囉:點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。
相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中