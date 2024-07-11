陳妍希復刻鄧麗君翻車 網曬「殘酷對比圖」：大災難

陳妍希為了完美詮釋鄧麗君傳奇一生，穿上復古洋裝、剪短頭髮。（翻攝自微博）



葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕近年事業重心轉往中國發展的陳妍希，曾因接演「小龍女」挨轟扮相、氣質不適合，後續她接演改編自台灣歌后鄧麗君傳奇一生的電視劇《但願人長久》，劇中扮相曝光，再次被吐槽「根本是場災難」。

由陳妍希主演的傳記影集《但願人長久》，早在2018年就開機，後來被中國政府視為敏感題材，延宕6年終於過審播出。陳妍希在劇中飾演「永遠的軍中情人」鄧麗君，劇組在妝造方面下足功夫，播出後成為觀眾討論話題，有些劇迷認為陳妍希演繹得非常好，也有些人不買單直呼她整個氣質韻味，與鄧麗君差異實在太大。

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陳妍希（左）劇中造型引發網友吐槽，認為鄧麗君的氣質很難被模仿。（翻攝自微博）



還有網友特地以陳妍希的劇照和鄧麗君的照片做對比圖，表示「自不量力！一點鄧麗君的氣質都沒有」、「陳妍希每次被罵，都不冤」、「鄧麗君的氣質韻味，真的很難模仿，一不小心就是大災難，所以，陳妍希版的鄧麗君意料之內的大災難了！ 」

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