「花系列」崔佩儀曬20歲稚嫩舊照 網驚呆：這才是真女神

崔佩儀曾在《花系列》中飾演不少壞女人與富家千金角色。（翻攝自崔佩儀臉書）

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕台灣經典連續劇《花系列》劇情主要描述男女之間的愛恨情仇，且常有打巴掌與復仇等戲碼，捧紅不少「壞女人」，其中一位就是崔佩儀，至今讓許多五、六年級生印象深刻。近日崔佩儀PO出自己20多歲的照片，當年美艷動人的模樣曝光，掀起討論。

崔佩儀當年畫著大紅唇，頭髮旁分俐落有氣質。（翻攝自崔佩儀臉書）

崔佩儀當年畫著大紅唇，頭髮旁分俐落有氣質。（翻攝自崔佩儀臉書）

崔佩儀在臉書發文寫下：「翻開舊的照相本，看到20-25歲的我，真的覺得時間過得好快。」文中附上4張年輕時照片，她當年畫著大紅唇，頭髮旁分，俐落有氣質，舉手投足散發自然優雅FU，其中一張她手插口袋，繫著黑色皮帶，看起來相當瀟灑自在。

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粉絲紛紛讚嘆歲月沒有在崔佩儀臉上留下痕跡。（翻攝自崔佩儀臉書）

崔佩儀的老照片曝光後，粉絲紛紛讚嘆歲月沒有在她臉上留下痕跡，紛紛表示「這才是真女神」、「年齡有增，但青春仍在，没什麼變化，反倒喜歡看現在的你」、「你的美麗依舊啊」、「以前看花系列，那時的妳真的是美翻了」。

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