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娛樂 最新消息

發漢堡了！告五人親揭發送日期地區 陽明山喝茶享受悠閒

告五人拍攝茶飲廣告，享受片刻悠閒時光。（相信音樂提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕人氣樂團告五人今年以《又到天黑》奪下金曲獎年度歌曲大獎，慶功宴上承諾要送出500份漢堡，今（11）也先預告日期和地區。

告五人感謝粉絲支持，提到要送出他們自己也喜愛吃的麥當勞大麥克500份，今宣布將在7月13日於台北、台中、台南、高雄，還有家鄉宜蘭5地區發放，活動詳情屆時將另行公佈，粉絲可關注告五人、相信音樂社群平台。

夏季音樂活動特別多，近期告五人除了忙各種音樂節演出，也要繼續「宇宙的有趣」巡演，另外代言邀約也多，前陣子特別在巡演期間擠出4小時到陽明山拍攝UG茶飲廣告。

身處植物環繞的環境中，告五人團員一邊喝著飲料、聊著天，能在繁忙的工作中感受到一絲愜意，團員表示：「這裡的空氣清新，整個氛圍讓人很放鬆，我們也好久沒有這樣喝茶、聊天，感覺很棒！」

學生時期雲安曾在陽明山附近生活過一段時間，這次舊地重遊讓他相當懷念，感慨說：「這裡的環境變了很多，以前沒有像現在整修得這麼好，我當時也沒想過將來有一天會回到這裡拍廣告，很特別的感覺。」

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