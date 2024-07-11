周華健混血帥兒軍裝制服現身 劇迷暴動：從影以來最帥演出 

周厚安在《聽海湧》帶領澳洲軍團在北婆羅洲尋找戰俘營。（公視提供）

〔記者蕭方綺／台北報導〕周華健的混血帥兒周厚安在公視時代劇集《聽海湧》中飾演國際法庭中的澳洲檢察官，這是他繼《斯卡羅》後再度挑戰時代劇，他再次發揮語言長才，原本說著一口標準美語的他，成功練出澳洲腔英文，有場他在法庭戲中熱血沸騰的辯證令人讚賞不已，這次一頭俐落短髮，再穿上筆挺軍裝，被劇迷稱讚是他「從影以來最帥演出」，他受寵若驚表示：「發現自己其實適合『制服系』穿著。」

為了角色他認真研讀劇本，看到劇本中有一段話形容角色為尋找屠殺案真兇，「以粗壯的身軀擠進原本囚禁戰俘的小籠子裡」，他開始刻意增肌增重，一星期去健身房鍛鍊三天。

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但他也相當懂的精打細算，「在高雄拍戲時，發現要吃到足夠的熱量，花費還蠻貴的！」後來改去連鎖超市覓食，「包含高蛋白豆漿、雞胸肉等即期食品，還有鯖魚、鮪魚罐頭，比較便宜也可以吃得比較飽！」入戲的他更表示：「吃著罐頭也很像在吃軍糧。」

周厚安在《聽海湧》裡接管戰俘營後，企圖從日本軍官和臺籍戰俘監視員中找出冷血屠殺案兇手。（公視提供）

周厚安認為角色「威廉」雖有法律專長，但因目睹戰爭中人性殘酷，讓他更加執著於尋求真相，他表示：「歷史常以勝利者與敗者來區分好與壞，但實際上，每個人在戰爭中的經歷和動機都充滿人性。」他強調該角色不僅僅是一個執法者，更是一個深受戰爭影響的個體，努力在混沌中尋找正義。「我們都很希望世界是黑白分明的，但要回顧歷史，卻必須認識到那都是人性。」

《聽海湧》為還原各國在二戰前後南洋戰場上的角力，劇中角色包含澳洲人、日本人、臺灣人和福建人，劇組也邀來各國演員參與演出，除了由周厚安帶領的澳洲軍官團隊負責調查冷血屠殺案，還找來日本知名劇場演員塚原大助等人飾演日本軍官，與日本前駐臺外交官馬場克樹和戲劇新秀松大航也等人飾演日本律師團，《聽海湧》透過這些角色，希望能讓觀眾思考戰爭背後的複雜人性與歷史真相。

《聽海湧》的日本律師團由馬場克樹（左前）、岡本孝（左後）和松大航也（右二）演出，他們赴北婆羅洲為日軍與臺籍戰俘監視員辯護。（公視提供）

《聽海湧》將於8月17日起，每週六晚上9點在公視頻道、Hami Video電視館播出，晚上10點公視+、MOD與Hami Video影劇館上架。

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