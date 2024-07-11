王齊麟認愛十元3個月！被爆「結婚時間點」曬戒指符號表態了

王齊麟（右）與十元感情甜蜜。（翻攝自Threads）

〔記者林欣穎／台北報導〕羽球國手王齊麟4月認愛樂天啦啦隊女孩「十元」陳詩媛，兩人時不時會在社群上放閃，日前十元閨蜜張雅涵曬出合照，突表示十元很可能明年就要結婚，王齊麟更大方喊：「我願意」閃瞎眾人。

張雅涵曬出與好友宋婉卉、十元合照，三人在樂天擁有好交情成為「三小福」姊妹，張雅涵突發文表示，要大家珍惜三小福每次的表演，「三小福的第三年，請大家好好珍惜三小福，有可能十元明年要嫁人了。」

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張雅涵爆料「十元」陳詩媛可能明年結婚。（翻攝自IG）

十元與王齊麟感情甜蜜，貼文曝光立刻引起關注，而「事主」王齊麟附上鑽戒的符號留言表示：「我願意」，張雅涵則幽默回他「截圖了」，網友們看到紛紛直呼恭喜，但也好奇小倆口進度難道真的這麼快？張雅涵則陸續回應粉絲，認為「幸福都是很突然的」，還說自己隨時都有準備好紅包、不排斥當伴娘。

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