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娛樂 最新消息

成龍人氣翻車？ 主演新片《傳說》淪票房毒藥

成龍主演動作新片《傳說》，耗資3.6億人民幣（約15.6億台幣）。（翻攝自微博）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕由武打明星成龍主演、耗資3.6億人民幣（約15.6億台幣）動作新片《傳說》，原定12日上映，但因預售熱度不高，搶先在昨（10）日首映，沒想到9小時票房僅61萬人民幣（約265萬台幣），人氣狂跌。

綜合媒體報導，《傳說》堪稱中國今年暑期檔期最重量級大片，由多家電影公司聯合出品製作，預算高達15.6億台幣，豈料首映票房慘不忍睹，有影評人大嘆：「電影回本無望，成龍魅力盡失。」

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根據中國影壇公布票房統計，截至10日晚間9時，單日票房前3名依序為電影《默殺》、《頭腦特工隊2》與《雲邊有個小賣部》，《傳說》非但擠不進前5名，連前10名都沾不上邊

《傳說》描述男主角成龍前世今生故事，電影採用傳統實景與AI換臉相結合方式拍攝，成龍飾演古代將軍趙戰的臉部使用AI技術，換臉成27歲成龍，這也是該片一大賣點，沒想到票房大翻車。

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