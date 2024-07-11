即將來台灣開唱！劉德華紅將近半世紀 一年工作350天

天王劉德華即將來台北小巨蛋開唱。（資料照）

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕即將來台北小巨蛋開唱的劉德華紅了將近半個世紀，先前就有網友清算，這些年劉德華到底賺了多少錢，網傳粗估上百億，更表示他一年工作350天，僅僅休息15天。

天王劉德華過去曾低潮過，甚至因為投資失利慘賠不少，不過出道快超過半世紀，劉德華演了快200部電影，出過破千首歌，開了500多場演唱會，更曾被計算一年365天休假不超過15天，累積的財富應該是相當驚人，也因此掀起眾多網友討論，也順帶讓網友關注到其最近在巡迴演唱會的表現。

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劉德華不耍大牌又低調做愛心公益，奠定其紅了將近半世紀的「天王」稱號。（資料照）

而過去曾因為投資電影失利的劉德華，慘賠三千萬港幣（約新台幣1.25億元），當時靠著葉德嫻、向太等好友幫忙，順利度過難關，爾後劉德華演出《無間道》，人氣再度攀升，片酬也上漲，甚至傳出演出《風暴》的片酬高達3600萬新台幣。

但劉德華能紅將近半世紀，不但因為他不耍大牌，反而十分低調忙於愛心公益，甚至他遇到喜歡的劇本，還曾經傳出「零片酬」演出，先前，劉德華在演出電影《失孤》時曾說，「我沒有收錢，要虧大家一起虧。」也難怪能造就其現在非凡成就。

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