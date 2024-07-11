大谷翔平2.5億豪宅遭偷拍 電視台社長罕見道歉

大谷翔平一舉一動都是外界關注焦點。（美聯社）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕美國職棒道奇隊日籍球星大谷翔平結婚後，傳出砸785萬美元（約2.5億台幣）買下一棟豪宅，卻有日本2家電視台派員到豪宅前轉播報導，踩到大谷守護家人隱私底線，電視台社長也罕見道歉。

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日媒《女性SEVEN》報導，大谷翔平買下豪宅在5月底被《洛杉磯時報》曝光，緊接著包括富士等2家電視台秘密派記者到豪宅前轉播報導，新聞曝光後被大批球迷、網友肉搜地址，更誇張的是，聯大谷鄰居也被採訪，豪宅儼然變成觀光打卡地點。

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對此，大谷翔平透過球團向2家電視台提出禁止採訪，糾紛越演越烈，最新發展72歲富士電視台社長港浩一已於5日記者會上，罕見公開向大谷翔平致歉。

而根據球團相關人士透露，大谷翔平私下表示「那邊已經不能住了」，似已準備將豪宅出售。

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