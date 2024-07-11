大谷翔平2.5億豪宅遭偷拍 電視台社長罕見道歉
大谷翔平一舉一動都是外界關注焦點。（美聯社）
林南谷／核稿編輯
〔娛樂頻道／綜合報導〕美國職棒道奇隊日籍球星大谷翔平結婚後，傳出砸785萬美元（約2.5億台幣）買下一棟豪宅，卻有日本2家電視台派員到豪宅前轉播報導，踩到大谷守護家人隱私底線，電視台社長也罕見道歉。
相關新聞：MLB》大谷翔平邁向日本第一人壯舉！ 還有望寫史上第6人紀錄
請繼續往下閱讀...
日媒《女性SEVEN》報導，大谷翔平買下豪宅在5月底被《洛杉磯時報》曝光，緊接著包括富士等2家電視台秘密派記者到豪宅前轉播報導，新聞曝光後被大批球迷、網友肉搜地址，更誇張的是，聯大谷鄰居也被採訪，豪宅儼然變成觀光打卡地點。
相關新聞：MLB》「一刀流」大谷翔平太神！ 有望創史上第2人夢幻紀錄
對此，大谷翔平透過球團向2家電視台提出禁止採訪，糾紛越演越烈，最新發展72歲富士電視台社長港浩一已於5日記者會上，罕見公開向大谷翔平致歉。
而根據球團相關人士透露，大谷翔平私下表示「那邊已經不能住了」，似已準備將豪宅出售。
自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入脆脆小圈圈
來嘛來嘛，一起來廢話聊天或開壇問事吧
娛樂頻道臉書粉絲團:點這裡
娛樂頻道有IG囉:點這裡
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚 心情好
已經按讚了，謝謝。