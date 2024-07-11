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台北幼兒園爆性侵 偷拍片逾600部 佳娜怒：怎敢送小孩上學

台北市信義區某私立幼兒園被爆，園長之子涉嫌猥褻、指侵6名女童，甚至偷拍20多名女童性器官，消息一出引發外界撻伐。（示意圖，資料照）

〔即時新聞／綜合報導〕台北市信義區某私立幼兒園被爆，園長之子涉嫌猥褻、指侵6名女童，甚至偷拍20多名女童性器官，消息一出引發外界撻伐，藝人佳娜、蘿莉塔也都在社群紛紛發文怒轟「以後要怎樣安心送小孩去學校？」、「這應該要直接公佈長相、姓名，和是哪家幼兒園了吧！」

台北市信義區某私立幼兒園被爆，園長之子涉嫌猥褻、指侵6名女童，甚至偷拍20多名女童性器官，消息一出引發外界撻伐，藝人佳娜、蘿莉塔也都在社群紛紛發文怒轟（見圖）。（圖擷自IG）

台北市某私立幼兒園被爆，年近30歲的園長之子涉嫌猥褻、指侵6名女童，甚至涉嫌多次在幼兒園偷拍女童私密處，檢警日前搜索追查後發現，在電腦、硬碟中有多達600多部性影像，被害女童超過20名。

對此藝人「大牙」周宜霈昨日痛心表示，「希望司法能嚴懲惡人，也希望所有受傷的靈魂能好好被接住。」佳娜也在IG限動分享「這個世界到底怎麼了？到底當媽媽的以後要怎樣安心送小孩去學校？」蘿莉塔則是直言「這應該要直接公佈長相、姓名，和是哪家幼兒園了吧！保護隱私個屁啊！」

在網路上也可看到網友紛紛砲轟「真的氣到要尖叫一下！！！這真的太無法無天」、「我要吐了」、「噁爛」、「這應該要公佈長相及姓名」、「如果一個女童、女嬰離開大家的視線，被帶到別處…其他老師不會起疑心嗎？做為媽媽的園長是否包庇？」等。

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