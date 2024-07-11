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娛樂 最新消息

BEYOND元老級成員劉志遠 悄悄在台灣生活10年

香港知名樂團BEYOND前團員劉志遠（左）已在台灣生活近10年，日前接受央廣《台味超有港》主持人「港仔男星」張啟樂專訪。（張啟樂提供）

〔記者林南谷／台北報導〕這幾年越來越多香港人來台生活，「港仔男星」張啟樂4年前在疫情爆發初期來台因被限制出境，從此和台灣結下緣份落地生根，不但拍攝電影更在中央廣播電台主持節目《台味超有港》，近期還訪了一位很特別的資深港星。

張啟樂訪問的這位資深歌手，老一輩歌迷可能還有印象，他就是香港知名樂團BEYOND前團員劉志遠，原來，劉志遠已在台灣生活近10年，嚴格來說，他比張啟樂更了解台灣呢！

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劉志遠（左一）曾是知名樂團BEYOND第一代團員。（頭條日報）

專訪中，劉志遠斬釘截鐵告訴張啟樂，音樂不只把他帶進BEYOND，也把他引領到台灣，想起第一次到台灣是在1986年，劉志遠神采飛揚說：「那時BEYOND被邀請到台灣的亞太音樂節演出，那時我還是BEYOND團員，初次造訪寶島處處都是驚喜。」劉志遠印象最深，那時台灣的「便當」非常厲害。

張啟樂來台生活4年，經常四處走透透非常融入在地生活。（翻攝自張啟樂臉書）

劉志遠說，當年的香港延續到現在，便當裡依舊只有白飯和一個主菜，但台灣便當卻有很多不同配菜，而且每樣都新鮮好吃；訪問中，主持人張啟樂俏皮問劉志遠，第一次品嚐台灣便當好吃合不合胃口？劉志遠毫不考慮，馬上搶答好吃。

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雖然在香港土生土長，劉志遠也透露自己不愛吃茶餐廳，更從來沒喝過鴛鴦奶茶，連太太也常虧劉志遠：「有沒有搞錯，香港人會不喝鴛鴦？」

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