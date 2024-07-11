屁股蛋快掉出來！龐克妖女高小糕「一字馬」上演情慾瑜珈

〔記者陽昕翰／台北報導〕「龐克妖女」高小糕本週六將在台北舉辦「Sister私密對話」小巡演最終場，自白目樂隊單飛的她，近年啟動許多個人作品，包含透過音樂創作表達女性情慾流動的意念，也以「龐克妖女」型態大力歌頌陰性的力量，徹底展現特有的搖滾女力姿態。

高小糕（左）確定把大港開唱掀起討論話題的表演，帶回台北舞台重現。（出日音樂提供）

提到在巡迴最終場當日，高小糕確定把今年在大港開唱掀起討論話題的「不可能來大港練劈腿吧？（初學者友善）」節目，帶回台北舞台重現，要再次上演「搖滾瑜珈」的身體藝術美學。

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擁有瑜珈老師證照的高小糕，今年在大港開唱演出，特別結合瑜珈元素，在猛烈音樂節奏中，擺出許多高難度姿勢，還直接大秀一字馬，令全場樂迷驚呼聲不斷。

高小糕設計「情慾瑜珈」橋段，找來瑜珈老師示範。（出日音樂提供）

另外，高小糕更設計了「情慾瑜珈」橋段，找來瑜珈老師親自示範，只見示範動作時，瑜珈老師的屁股蛋快要掉出，兩人合體上演「女女親密動作」嗨翻全場。

該段演出獲得樂迷大力好評，也讓高小糕決定再次於台北舞台重現，釋放她特有的龐克瑜珈妖力。

高小糕搶先預告：「上回的搖滾瑜珈開啟在舞台上不一樣的演出感受，因次決定在巡迴最終場安可重現，將帶來瀰漫色氣氛圍的女力龐克瑜珈！」

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