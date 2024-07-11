《腦筋急轉彎2》全球票房登頂皮克斯最賣！台灣本週衝4億

〔記者許世穎／綜合報導〕皮克斯賣座動畫續作《腦筋急轉彎2》在全球持續寫下各種紀錄、穩坐年度票房冠軍，截至週二（9日）結束，電影的全球票房已高達12.51億美金（約台幣408.2億元）已正式超越2018年《超人特攻隊2》的12.43億美金（約台幣405.59億元），成為皮克斯史上最高票房成績。

《腦筋急轉彎2》穩坐全球年度票房冠軍，並持續寫下各種紀錄。（迪士尼提供）

《腦筋急轉彎2》目前在影史動畫電影全球票房排名第4，預計本週末將會正式超車迪士尼自家的2013年《冰雪奇緣》全球票房12.85億美金（約台幣419.29億元），而前方的冠亞軍則分別為2019年《冰雪奇緣2》的14.53億美金（約台幣474.11億元），以及去年《超級瑪利歐兄弟電影版》的13.61億美金（約台幣444.09億元）。

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北美方面，《腦筋急轉彎2》目前以5.43億美金（約台幣177.18億元）登上影史北美動畫片票房第3名，僅次於《超級瑪利歐兄弟電影版》的5.74億美金（約台幣187.29億元），以及冠軍《超人特攻隊2》的6.08億美金（約台幣196.74億元）。

台灣方面，《腦筋急轉彎2》截至昨天（10日）全台票房已突破台幣3.84億，已是影史全台好萊塢動畫片票房冠軍，本週全台票房將衝破台幣4億大關；同時，電影的台北票房也賣破台幣1.01億，為今年目前首部於台北破億（台幣）的電影。《腦筋急轉彎2》穩坐全球、北美、全台年度票房冠軍，並持續上映中。

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