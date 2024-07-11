宅男看A片意外傳給老爸！父母氣炸強迫聯誼開啟「無限相親地獄」

〔記者許世穎／綜合報導〕BBC最新喜劇《三十而不立》第1季，講述超過30歲還在家跟父母同住的華裔單身男女，為了逃離父母干預感情生活，決定聯手演出一場假約會。曾以美劇《驚嚇陰屍路：462航班》獲得提名艾美獎戲后的紐西蘭華裔女星Michelle Ang在首集就激吻西班牙小鮮肉，上演「慾望師生戀」，但還是被爸媽催著交男友。

《三十而不立》第1季描述超過30歲還在家跟父母同住的華裔單身男女，被迫安排相親聯誼。（MyVideo提供）

該劇由紐西蘭華裔男星Sam Wang擔綱編劇並出任男主角，他在劇中飾演由律師轉行作家的亨利，因為書賣不出去，只能窩回家裡與父母同住。沒想到他在家看A片時不小心按到airdrop，直接分享給老爸，媽媽當場看到劇情內容驚叫，「你這個墮落的人，還給我看繼母主題，是在咒我死嗎？」

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亨利除了事後挨了一頓罵，更開啟了「無限相親地獄」！不斷相親聯誼還不打緊，因為都沒有下文，讓父母下最後通牒，「沒有第二次約會就給我搬出去！」Sam Wang自招劇情就是寫自己，創作靈感來源於現代社會中父母和成年子女之間的關係，特別是父母希望幫助子女找到合適的伴侶，並表示自己親身體驗了這種家庭互動，因此希望透過這部情景喜劇帶給觀眾笑聲和共鳴。

女主角Michelle Ang受訪時則透露，劇中探索了現代社會成年子女與父母同住的現象，「通過搞笑的情節和真實的情感讓觀眾產生連結。」她也提到自己與劇中的角色有很多相似之處，認為這部劇會讓觀眾感到溫暖和共鳴。

《三十而不立》第1季於MyVideo獨家播出，站上BBC強檔好劇一波接一波，包括被譽為「編劇教科書」的英國神劇《九號秘事》，第7到9季獨家上架；《熟女偵探社 第1季》由三位中年女性退休成立私人偵探社，挖掘各種驚奇事件簿。

還有犯罪影集《T教授 第3季》改編自比利時同名電視劇，講述擁有強迫症的劍橋大學天才犯罪學家如何協助警方破案；電影《真愛每一天》男主角多姆納爾格利森最新浪漫愛情影集《不夠勇敢的我們》第1季，搭檔《致蕾絲莉》女星安德麗亞瑞斯波羅格，講述一段戀人糾纏長達15年的戀情，也已於MyVideo上架。

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