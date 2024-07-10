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傻眼！自動停車變撞車 名嘴王瑞玲「百萬進口車凹了」

王瑞玲近日使用自動停車系統，卻發生百萬愛車撞牆事故。（組合照，翻攝自臉書）

〔記者邱奕欽／台北報導〕隨著科技進步，現代車輛的功能也變得越來越多，沒想到自動停車系統如今變成「自動撞車系統！」電視醫藥名嘴王瑞玲近日就透露，自己本來想嘗試「自動停車系統」，沒想到卻開去撞牆，還得送回原廠修車，讓她當場傻眼直喊：「人平安，心不爽！」

王瑞玲表示自己駕車沒有出過任何問題，對駕駛技術也非常在行，且一向相信進口車的智慧功能，不過平常仍是自己掌控，但近日她心血來潮，在停車時使用了百萬愛車的自動停車系統，沒想到卻發生愛車「自撞的慘況。」

王瑞玲的愛車自撞凹陷，令她大嘆「人平安，心不爽」。（翻攝自臉書）

王瑞玲還原當下情況透露：「儀表板顯示勿踩煞車，打R檔，看著方向盤自己轉動，下一秒，我的小白直接去撞柱子了！」她發現愛車的左側保險桿和葉子板凹進去，且後燈也破了，必須開去原廠修理，讓她直嘆：「人平安，心不爽！」、「凡事還是不要太依賴科技，相信自己。」

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