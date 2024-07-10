寶媽含淚宣布「退出演藝圈」！ 曾寶儀霸氣讓媽輕鬆過晚年

寶媽（右）含淚感謝女兒。（記者侯家瑜攝）

〔記者侯家瑜／台北報導〕寶媽今（10日）與女兒曾寶儀合體出席活動，即將邁入70歲的她，宣布自己已退出演藝圈，不會再接任何演藝工作，說著說著也不禁落淚，感謝女兒讓她能輕鬆、沒壓力的過退休生活。

寶媽（右）、曾寶儀。（記者侯家瑜攝）

出道多年的寶媽被問到退休的原因？一旁的曾寶儀聽到後忍不住吐槽：「因為她賺夠了！」這時寶媽突然感性起來，鄭重感謝媒體朋友筆下留情，她現在才可以輕鬆過晚年，接著想起女兒曾語重心長說的話，忍不住落淚，「我女兒跟我說，妳可不可以放輕鬆？過妳想過的日子，所有的事情我來擔就好，開心過每一天。」感謝女兒讓她晚年可以無後顧之憂。

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過去身為公眾人物，寶媽坦言有一定的壓力在，現在只想愜意、無負擔地過著自己想過的生活，不用戴口罩出門，也能安心地素顏走在台北，每天只要煩惱去哪裡遊山玩水跟打麻將就好。而近期住進去的新房，也是她夢寐以求的家，感謝女兒願意花錢買給她，「太開心了！我就想要有一個小房子、小陽台，家裡每天充滿著的陽光，還有大電視可以看大谷翔平。」

寶媽新家有一台電視，讓她可以看大谷翔平。（翻攝自臉書）

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