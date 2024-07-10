40年前回憶湧入！文溫德斯談《巴黎，德州》4K修復：像時光倒流

《巴黎，德州》被譽為「影史最完美的公路電影」之一。（甲上娛樂提供）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕國際大導文溫德斯的經典神作《巴黎，德州》，榮獲坎城影展最高榮譽金棕櫚獎，即將於7月26日首度在台上映4K數位修復版，文溫德斯親自監督修復工作，攜手御用資深調色師一起還原最初的美好與感動，溫德斯說：「他們都很了解場景賦予的情緒，與每一顆鏡頭和剪輯的意義，以最好的方式還原了所有的美麗。第一次看到4K成品讓我徹底被震撼了，簡直就像電影的神秘面紗被揭開般！」

國際大導文溫德斯的經典神作《巴黎，德州》榮獲坎城影展金棕櫚獎。（甲上娛樂提供）

文溫德斯親自監督《巴黎，德州》4K修復工作，對成果感到震撼。（甲上娛樂提供）

這部文溫德斯的生涯代表神作《巴黎，德州》被譽為「影史最完美的公路電影」之一，在今年上映40週年大規模進行4K數位修復，將1984年完善保存至今的原始膠卷，在擁有最先進設備的影像修復室進行逐格數位掃描，文溫德斯與御用資深調色師共同確保色彩按照攝影大師羅比穆勒捕捉的最原始狀態，以絕美高清畫質還原經典風貌，無論是色彩飽和度和畫面清晰度都獲得驚人提升，讓羅比穆勒掌鏡的壯麗風景再次靈動了起來。

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《巴黎，德州》4K數位修復版（下圖）以絕美高清畫質還原經典風貌，跟原始膠卷（上圖）比較，無論是色彩飽和度和畫面清晰度都獲得驚人提升。（甲上娛樂提供）

電影《巴黎，德州》描述哈利狄恩史丹頓飾演的神秘男子崔維斯，迷失在荒無人煙的沙漠中。（甲上娛樂提供）

《巴黎，德州》描述父親帶著兒子踏上尋找妻子的旅途。（甲上提供）

文溫德斯將這次4K修復形容為一場「時光倒流之旅」，「突然間，40年前的回憶一口氣湧入我的腦海。40年是一段很長的時間，不僅是對導演的生涯來說，對於電影來說也是如此。」溫德斯拍攝《巴黎，德州》那年38歲，現年78歲的他感慨已過了兩倍多時光，他回憶當年在他最愛的美國西部拍攝，給了他很大的啟發，「我跟羅比從未在前一天先找好我們要的構圖，而是在每天早上起床後，讓風景告訴我們要將攝影機放在哪裡。」

《巴黎，德州》女主角娜妲莎金斯基被譽為1980年代「歐洲影壇第一美女」。（甲上提供）

《巴黎，德州》4K數位修復版正式海報。（甲上提供）

電影描述神秘男子崔維斯迷失在荒無人煙的沙漠中，因為身體虛弱而昏迷，醫院聯繫了他的弟弟沃特來接他。出院的崔維斯一路沉默不語，回到洛杉磯弟弟家，和許久未見的獨子亨特重逢，他試著想找回遺失的親情溫暖、斷了聯繫的美麗妻子珍，然而一切是否能重新開始……。《巴黎，德州》將在7月26日全台上映40週年4K數位修復紀念版。

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