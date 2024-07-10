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娛樂 最新消息

江坤俊丟主持棒！《健康2.0》傳下周開錄 原搭檔動向曝光

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕名醫江坤俊近日爆出婚內出軌護理師，並涉及性騷擾昔日搭擋、TVBS《健康2.0》主持人鄭凱云，風波持續延燒，昨江坤俊已自請離職節目，並暫停演藝圈工作。如今傳出節目下周將恢復錄影，而原與江坤俊搭檔的韋汝未來動向，T台也鬆口了。

江坤俊偷吃事件後，請辭節目《健康2.0》。（資料照，TVBS提供）

江坤俊偷吃醜聞曝光後，傳出曾性騷當年搭檔主持《健康2.0》的TVBS女主播鄭凱云，後續經女方證實確有此事，江坤俊後來則改跟韋汝搭檔主持。

相關新聞：江坤俊爆出軌性騷！「自請離職」發聲了 電視台曝光接棒人選

江坤俊請辭節目後，T台也發聲明宣布改由陳欣湄醫師接手，對於原搭檔主持韋汝未來動向，根據《三立新聞網》報導，T台則表示：「陳欣湄+韋汝會一起！」，而節目恢復錄影時間則傳出是下周

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