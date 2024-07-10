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娛樂 最新消息

引爆社群話題「最懂事女友」死會了？ 害羞處驚見咬痕

這張梗圖近期流傳在各大社群。（翻攝自臉書粉專加藤軍台灣粉絲團 2.0）

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕近期網路上廣為流傳的「最懂事女友」梗圖，源於有名韓國正妹Nahyun Kim在街訪過程，被問到會如何安慰男友時，下秒立馬抓起頭髮，露出甜美的笑容，引發老司機轟動，如今有眼尖網友發現，該名正妹疑似名花有主。

該名正妹最新照片疑似出現男友吻痕，引發網友好奇。（翻攝自@Nahyun Kim IG）

該名正妹爆紅後，持續更新社群貼文，最新貼文她身穿一件短版背心，身體微微往前傾，罕見露出豐滿上半身，不過比起胸前猛料，有名網友發現，她的胸口上有一道不明紅斑，便在貼文下方留言：「Is that a hickey？（那是吻痕嗎？）」

該名正妹不定時會在社群上分享美照與生活日常。（翻攝自@Nahyun Kim IG）

Nahyun Kim正面回應網友猜測：「No，I wish.（不，但我希望是。）」並加上一個哭笑不得的表情貼圖，風趣回答讓粉絲看了都會心一笑。因街訪影片而爆紅的她，IG已累積67萬人追蹤，目前持續穩定增加。

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