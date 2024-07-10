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娛樂 最新消息

劉雨柔被偷拍引發恐慌症 一天哭掉2包衛生紙還用頭去撞牆

劉雨柔分享過去罹患恐慌症的經歷。（中天提供）

〔記者侯家瑜／台北報導〕劉雨柔日前上《小明星大跟班》重提過去被偷拍一事，表示當時有因此罹患恐慌症。

劉雨柔因為被偷拍造成恐慌症：「幾年前，我在很信任的朋友開的運動工作室裡，發現廁所有偷拍針孔，而且那個針孔其實拍了很久，所以到警局調出他拍到自己和很多受害者，這打擊很大，提告過程也很煎熬。」她也因此對人性不再信任：「會一直去想他為什麼要這樣做，而且我這麼信任的人都這樣做了，那我不認識的人，他們會不會做出更可怕的事？」

這恐懼感也在劉雨柔腦海裡揮之不去：「從那一刻開始，我不敢在外面上廁所，還有那個針孔長得像手機充電頭，所以我只要看到充電器，就會開始想到這件事。」

劉雨柔越來越嚴重的恐慌症，也併發成了重度憂鬱症：「突然我每天縮在家裡角落，一天哭掉2包衛生紙，然後一直去想過去發生過所有不好的事情，我不避諱地說，腦子裡出現的東西都是安眠藥、菜刀跟窗戶。」向來對家人報喜不報憂的她，也很掙扎要不要和開口尋求幫助：「新聞爆發出來，我家人才知道，但我這個時候是要堅強，還是要把柔弱的那面拿給他們看？而且家人的關心，對我打擊更大。」

在場來賓聽了很不明所以，劉雨柔則解釋自己當時的狀況太負面，完全聽不進任何關心：「他們很怕我出事，24小時輪番打給我，很多人說『我理解妳』，我就會爆炸說『你理解個屁啊！又不是你被偷拍』，然後做很多傷害自己的行為，譬如撞牆讓自己痛。」

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