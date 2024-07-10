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HYBE搞排擠？活動宣傳圖未見NewJeans 網怒：太好笑了

（左）NewJeans，（右）HYBE董事長房時爀。（翻攝自X）

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕南韓娛樂龍頭之一的HYBE娛樂，近期將與葛萊美博物館合作舉辦一個關於旗下藝人的特别展覽。而在團體與藝人宣傳圖上，卻沒有過去與HYBE有過官司糾紛的團體NewJeans。

相關新聞：「NewJeans之母」傳帶走金雞母獨立！HYBE震怒要閔熙珍下台

HYBE娛樂將與葛萊美博物館於8月2日至9月15日，舉辦為期一個多月的旗下藝人特別展覽。怎料，在宣傳圖中卻未看到子公司ADOR旗下團體NewJeans在上面，瞬間引發網友怒火，認為NewJeans受到不公平待遇，怒批：「真是太好笑了，他們根本不配我的寶貝們」。

葛萊美博物館宣傳圖沒有NewJeans引網怒。（翻攝自X）

事實上，4月HYBE無預警召開股東大會要求ADOR CEO閔熙珍辭職下台，原因是認為閔熙珍試圖奪取經營；而閔熙珍則回擊表示這是HYBE的報復行動，因為她不久前才告發「ILLIT抄襲 NewJeans」，雙方鬧到官司，也讓網路輿論嚴重發酵。

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