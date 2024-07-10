超帥主唱單飛！唐真不ㄍ一ㄥ了 驚爆與她有15年關係

高真TRU。（好撐音樂提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕「唐貓SUGARCAT」鼓手及主唱高真TRU單飛，新歌〈和妳月亮上跳舞〉寫下既甜蜜又憂傷的愛情故事，高真分享太太是影響自己最深的人，讓總是矜持的他變得更放得開，而這首歌所描寫的跳舞情境也讓他想到過往約會時，對方拉著他的手體驗新事物時的自在神情。

「唐貓SUGARCAT」曾入圍金曲獎最佳演唱組合，2023年他以個人之姿發行EP《One Last Kiss》獲好評，2024年首發單曲〈和妳月亮上跳舞〉是他入圍金音獎「最佳民謠歌曲」後，首度發行的第一首單曲，寫下相愛的人分開，其中一方卻幻想著對方走回自己世界，是一首帶著藍色憂鬱的浪漫情歌。

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高真TRU。（好撐音樂提供）

現實生活中，高真有著一段長達15年完美的關係，「影響我最大的人正是我從高中時即在交往的女友，也就是現在的太太。」他過去是個火爆又放不開的人，兩人有一次在當代美術館約會，其中一項裝置藝術希望參觀者加入互動遊戲，矜持的他當然是選擇站著不動，但對方卻拉著他衝過去直接就玩了起來，高真說：「我在各種掙扎的過程中也同時看見了她臉上那種自在的神情。」

高真TRU。（好撐音樂提供）

他正埋首於籌備新作品，希望明年能推出首張專輯，他提到「單飛」的感覺有如重新開始，除了感謝過去的累積以及一路以來的夥伴，也特別感謝自己的父母，讓他有機會接觸音樂，更因為看見高真從小好動喜歡在桌子敲敲打打，於是讓他接觸爵士鼓，而造就了現在的這段路。

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