表演設備凸槌！ 熱狗「怒甩麥克風」失控畫面曝光

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕饒舌歌手MC HotDog熱狗憑藉專輯《髒藝術家》，奪下第35屆金曲獎最佳華語男歌手獎，怎料於表演節目中發生麥克風異常狀況。事實上，熱狗過去也曾發生過麥克風異常的問題，他當下氣到直接丟掉麥克風，多虧歌手瘦子E.SO神救援，表演才能繼續進行。

熱狗憑藉專輯《髒藝術家》，勇奪35屆金曲獎最佳華語男歌手（記者王文麟攝）

熱狗在社群貼出粉絲提供的影片，在去年參與《本色音樂祭》中，麥克風突然「失聲」，他直接氣到不顧滿場歌迷與攝影鏡頭，將麥克風拋飛重重丟在舞台上，還轉頭怒瞪工作人員。這時瘦子立刻跑上前，把手上的麥克風遞給他，熱狗調適好情緒再重新演出。

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去年演出麥克風「失聲」，熱狗怒將麥克風甩飛。（翻攝自IG）

熱狗事後在文章中表示：「似曾相識的場景我見過，這一次我一定Hold得住，現在的沉著冷靜是從過去多少次失控和教訓中學來的。」吸引粉絲回覆：「喜歡看狗哥這種real的演出。」、「哈哈記憶猶新，好喜歡狗哥這種真性情的表演！」

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