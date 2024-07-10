升格人妻7個月！謝京穎吐露張書偉「罕見動怒」內情曝光

謝京穎（左）、張書偉。（資料照；Kvision 海外婚禮婚紗攝影團隊提供）

〔記者蕭方綺／台北報導〕謝京穎和「Energy」團員張書偉去年底登記結婚，上月辦完婚禮後，馬上投入拍民視八點檔《愛的榮耀》，談到新婚7個月的感受，她說因為戲裡角色瘋魔，有許多動作戲，導致身上大小傷不斷，老公書偉看了會嚴厲地對她說「不要再讓我看到這種東西（瘀青）了」，除了心疼為她擦藥之外，還在家動作示範動作戲，教她怎樣抓頭、撞牆不會受傷。

她因在螢光幕前臉型有些水腫，加上《愛的榮耀》已經演了181集，目前許仁杰、謝京穎、吳婉君、傅子純等人戲份吃重，唯有謝京穎戲裡「失足墜崖」，疑似領便當殺青，讓外界猜疑有孕，她今解釋為了老公書偉唱片事業重啟，暫時不能懷孕，不過兩人之前做了婚前健康檢查，狀況一切沒問題，現在先把握時間好好去玩。

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對於生小孩，她特別澄清：「這趟去南京玩，同時幫妹妹帶娃，不想這麼早當媽媽。」很享受兩人世界。

此外，許仁杰近期也有很多外景戲，但天氣酷暑難受，幾次激動的戲份讓他雙眼充血，腳還扭傷，至今未癒，他因求好心切，為節省往返時間，時常睡在攝影棚。

而傅子純和吳婉君戲裡甜甜蜜蜜，傅子純爆料吳婉君的腳很敏感，有次劇中她被蛇咬，他緊急以口吸毒，沒想到吳婉君超級害羞，現場要求改劇本，改成咬到手。吳婉君在上檔時表示和前男友分手，今天她表示自己仍單身，很羨慕謝京穎新婚甜蜜。

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