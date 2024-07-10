晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

升格人妻7個月！謝京穎吐露張書偉「罕見動怒」內情曝光

謝京穎（左）、張書偉。（資料照；Kvision 海外婚禮婚紗攝影團隊提供）

〔記者蕭方綺／台北報導〕謝京穎和「Energy」團員張書偉去年底登記結婚，上月辦完婚禮後，馬上投入拍民視八點檔《愛的榮耀》，談到新婚7個月的感受，她說因為戲裡角色瘋魔，有許多動作戲，導致身上大小傷不斷，老公書偉看了會嚴厲地對她說「不要再讓我看到這種東西（瘀青）了」，除了心疼為她擦藥之外，還在家動作示範動作戲，教她怎樣抓頭、撞牆不會受傷。

她因在螢光幕前臉型有些水腫，加上《愛的榮耀》已經演了181集，目前許仁杰、謝京穎、吳婉君、傅子純等人戲份吃重，唯有謝京穎戲裡「失足墜崖」，疑似領便當殺青，讓外界猜疑有孕，她今解釋為了老公書偉唱片事業重啟，暫時不能懷孕，不過兩人之前做了婚前健康檢查，狀況一切沒問題，現在先把握時間好好去玩。

對於生小孩，她特別澄清：「這趟去南京玩，同時幫妹妹帶娃，不想這麼早當媽媽。」很享受兩人世界。

此外，許仁杰近期也有很多外景戲，但天氣酷暑難受，幾次激動的戲份讓他雙眼充血，腳還扭傷，至今未癒，他因求好心切，為節省往返時間，時常睡在攝影棚。

而傅子純和吳婉君戲裡甜甜蜜蜜，傅子純爆料吳婉君的腳很敏感，有次劇中她被蛇咬，他緊急以口吸毒，沒想到吳婉君超級害羞，現場要求改劇本，改成咬到手。吳婉君在上檔時表示和前男友分手，今天她表示自己仍單身，很羨慕謝京穎新婚甜蜜。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入脆脆小圈圈

來嘛來嘛，一起來廢話聊天或開壇問事吧

娛樂頻道臉書粉絲團:點這裡

娛樂頻道有IG囉:點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。
相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中