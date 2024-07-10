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娛樂 最新消息

江坤俊深陷醜聞！苦苓揭穿「愛家好男人形象」吐殘酷真相

江坤俊近日爆出醜聞，愛家形象全毀，作家苦苓也在節目《新聞挖哇哇》談到此事。（翻攝自臉書，YouTube）

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕名醫江坤俊近日爆出婚內出軌護理師，並涉及性騷擾TVBS《健康2.0》主持人鄭凱云，縱使老婆劉藺秦第一時間力挺，強調「家庭狀況一切良好」，但他的愛家形象仍全毀。近期知名作家苦苓在節目《新聞挖哇哇》談到此事也道出1殘酷真相，揭穿江坤俊的好形象。

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江坤俊老婆劉藺秦第一時間時間力挺老公，強調「家庭狀況一切良好」。（翻攝自臉書）

日前週刊直擊江坤俊駕車載著小三護理師返家，途中女方3次下車買東西，江坤俊則坐車內等待。對此苦苓近日也在節目中從兩人互動去做推測，認為江坤俊和小三應該交往一陣子了，他提出看法「如果是剛開始交往，一定是男的百般呵護，不會叫女的去買東西」。

江坤俊與老婆相處時，都是自己購買東西，苦苓直言這個互動不是太太很有錢，就是他做出對不起對方的事。（翻攝自YouTube）

不過當江坤俊與老婆劉藺秦相處時，卻又都是自己購買東西，苦苓直言這個互動不是太太很有錢，就是他做出對不起對方的事「男人只要對不起過女人，在女人面前就抬不起頭來」。

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