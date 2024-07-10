江坤俊不倫連丟7代言！老婆「開團購貼補家用」近況曝

江坤俊深陷醜聞，老婆劉藺秦的現況引發關注。（翻攝自臉書）

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕名醫江坤俊近日爆出婚內出軌護理師，並涉及性騷擾TVBS《健康2.0》主持人鄭凱云，風波持續延燒，昨（9）日江坤俊已從節目提離職且將暫停演藝圈工作。江坤俊的老婆劉藺秦早在第一次受訪時就力挺老公，如今江坤俊深陷醜聞，老婆的現況引發關注。

據《三立新聞網》報導，劉藺秦直至昨晚仍在經營臉書團購粉專，但疑似怕有人亂留言，所以關閉了留言功能，網友猜測可能是因為江坤俊連丟了7個代言，導致收入大受影響，所以劉藺秦才需努力開團賺錢貼補家用。

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《三立新聞網》也特別求證劉藺秦的友人，對方表示「她（劉藺秦）本來就有在做團購，事發第一天她也是正常開團弄粉專，可能不希望工作被影響吧」。

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