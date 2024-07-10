謝承均80多歲母「吐血發現胃潰瘍」 手術室外崩潰爆哭

謝承均如今如今對人生的看法有改觀，認為健康、開心才是最重要。（記者蕭方綺攝）

〔記者蕭方綺／台北報導〕謝承均昨晚出席三立八點檔《天道》殺青酒，結束1年多的拍攝期，他看起來如釋重負，殺青後除了有滿滿的飯局等著他，他也提到拍這齣戲感觸良多，除了經歷2位導演過世之外，80多歲的媽媽也生病，讓他過了1個多月下戲之後就要到醫院的日子，他感慨當時發現自己「超不堅強」，醫生提到任何事，他都會哭，他受訪時也掉淚說：「發現八點檔演的都是真的，一天到晚都會找老天爺，拜託祂保佑身邊愛的人。」

談及媽媽因胃潰瘍導致胃穿孔，甚至血便，最後到了吐血，家人才發現她生病時已太晚，只能進手術室，動了個醫生稱「十年沒做過的大刀」，謝承均在外面簽一系列同意書之際，他表示：「那時護理師講了很多可能會發生的事，還有急救相關同意書，我哭到無法決定，只能叫哥哥、姊姊來簽。」這也是一段他想到就會落淚的回憶。

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王振復（左起）、陳珮騏、謝承均昨晚出席《天道》殺青酒。（三立提供）

他以前是個羞赧於說愛的人，沒想到媽媽生病後，他開始大膽談愛，深怕會有遺憾的時刻，像是媽媽在加護病房時，他會傳傳line給她：「媽媽妳要加油，我很愛妳。」也開始摸摸媽媽的頭、臉，抱著她講很多心裡話，謝承均哽咽說：「太害怕失去她了，所以會不計一切讓她知道我有多愛她。」如今媽媽已出院，謝承均會陪著媽媽復健，還計畫年底一起去日本旅行。

謝承均哽咽談到媽媽住院的生死交關之際。（記者蕭方綺攝）

接著他提到拍《天道》時，同劇演員洪瑞霞和星卉都因憋尿生病，洪瑞霞半夜一點多送急診，星卉穿著新娘服出外景，發現血尿，拍完後急著送醫，讓他嘆如今對人生的看法有改觀，「賺錢沒這麼重要，健康、開心才是最重要。」

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