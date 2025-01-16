謝金燕孩子是誰的話題炎上 意外曝光楊宗憲現況

謝金燕曾經公開說過自己最喜歡劉德華。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／台北報導〕歌手謝金燕育有一子很多人都知道，但多年來她對於孩子的爸爸是誰，始終守口如瓶不肯透露。昨（15）日主持人利菁脫口而出：｢我知道是誰」更爆出人名，讓謝金燕兒子的爸爸究竟是誰再度被熱烈討論。2009年謝金燕被爆料有一名12歲大的兒子新聞震撼演藝圈，當時有人指歌手楊宗憲是孩子的父親，遭到他嚴正否認。

楊宗憲從頭到尾都否認自己是謝金燕孩子的爸。（本報資料照）

楊宗憲從2009年謝金燕有兒子的新聞爆發後，就否認自己是孩子的父親。他甚至撂下狠話，表示謝金燕的兒子「百分之百確定不是我的」，後來更退出歌壇。如今楊宗憲已從歌壇消失13年，隨著謝金燕兒子的新聞再度炎上，他的近況也隨之曝光。

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2009年謝金燕（左）被爆出育有一子，當時外界就認為楊宗憲可能是孩子的爸爸。（本報資料照）

有一說認為楊宗憲之所以退出歌壇，就是厭煩媒體老是把他跟謝金燕的緋聞拿出來炒作，因此雖然曾經拿過金曲台語歌王，他還是選擇在2001年毅然決然地離開，之後雖然曾經在2010、2012短暫復出，但現在楊宗憲的主業是「電影監製」且他監製的作品眾多，包含《風塵三俠之紅拂女》、《大尾鱸鰻》、《大宅門》、《大尾鱸鰻2》都是他的作品。

謝金燕孩子的爸爸究竟是誰，再度成為熱門話題。（翻攝自IG）

謝金燕育有一子的消息2009年曝光後，謝金燕表示「希望多給家人空間，能夠好好保護兒子」，對於孩子的爸爸是誰，多年來一直是個謎。當時外界多數人認為楊宗憲就是孩子的爸爸，楊宗憲鄭重否認，就連謝金燕的爸爸豬哥亮也出面回應：「他（楊宗憲）沒有承認就可能不是他的，我們沒有必要去逼他」。謝金燕本人則只說過喜歡劉德華，不過是喜愛偶像那種喜歡，她過50歲生日兼耶誕節的時候也特別飛到香港看劉德華演唱會，當作給自己辛苦一年的小小獎勵。

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