晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

曹佑寧「帥弟」紅到捷克！兄弟放膽玩 大推1「酸鹹滑」名品

劉修甫第一次參加國際影展，感覺很放鬆。（Asa’s agency提供）

〔記者蕭方綺／台北報導〕新生代演員劉修甫主演的電影《刺心切骨》入圍捷克卡羅維瓦利國際影展水晶球獎，日前他與新加坡籍導演劉慧伶和劇中的哥哥曹佑寧親赴捷克參展，回台後接到新加坡籍導演劉慧伶獲得「最佳導演獎」十分開心，首次參加國際影展的他收穫滿滿，大開眼界的他期許自己要努力演好每個角色，讓更多人可以看到。

劉修甫（右）與曹佑寧（左）在導演劉慧伶率領下，一同前往捷克參加卡羅維瓦利國際影展。（Asa’s agency提供）

劉修甫與曹佑寧在電影中飾演兄弟，兩人事前還進行9個月擊劍訓練，不過在拍攝時因為節奏緊張，現場很安靜，兩人都沈浸在角色中，怕影響情緒反而互動不多，此次到了捷克，兩人就放開來玩，不但去品嚐當地有名的溫泉水，還很隨性的坐在路邊吃飯，劉修甫說：「卡羅維瓦利是有名的溫泉小鎮，我們還去買了杯子喝溫泉水，味道酸酸、鹹鹹、滑滑的，感覺很奇妙，可惜這次行程太滿，無法時間去泡溫泉，希望下次有機會可以試試啤酒溫泉。」

《刺心切骨》是劉修甫第一部主演的長片，也是他第一次參加國際影展，在捷克參加首映，看到上千名觀眾在播畢時起立鼓掌長達3分鐘，讓劉修甫震撼又感動，只能不停的說「謝謝」。私下他感觸良多，「觀眾不吝惜表達他們的感動，讓我知道我們努力拍的作品，可以讓更多人看到。所以我也告訴自己，要更加倍用心演好未來的每一個角色。」

劉修甫此次行程非常緊湊，加上轉機時間和前往卡羅維瓦利小鎮的車程，來回就要2天，實際參與活動時間只有3天，首次參加國際影展的他私毫不緊張，回到台灣還是難掩興奮地說：「當地的步調比較慢，感覺很放鬆，就是開心跟大家分享作品，走在路上也會遇到很多觀眾，還有記者，他們會走過來跟你說，這是部很美好的作品，謝謝我們拍了這部作品，他們很感動，感覺就好像朋友來看你的電影一樣，感覺很自在。」

劉修甫（左）和曹佑寧撐著雨傘，在海報前重現《刺心切骨》畫面。（Asa’s agency提供）

另外，劉修甫在愛爾蘭工作的高中同學，還特別飛過去看他，兩人5年沒見，卻是在捷克碰面，讓劉修甫覺得很神奇，他說：「我們以前感情超好，他沒有預先買票，還差點無法進場，幸好製片人有多的票，他才能順利進場，看到他拿著花來看我，真的很感動。」

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入脆脆小圈圈

來嘛來嘛，一起來廢話聊天或開壇問事吧

娛樂頻道臉書粉絲團:點這裡

娛樂頻道有IG囉:點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。
相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中