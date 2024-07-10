曹佑寧「帥弟」紅到捷克！兄弟放膽玩 大推1「酸鹹滑」名品

劉修甫第一次參加國際影展，感覺很放鬆。（Asa’s agency提供）

〔記者蕭方綺／台北報導〕新生代演員劉修甫主演的電影《刺心切骨》入圍捷克卡羅維瓦利國際影展水晶球獎，日前他與新加坡籍導演劉慧伶和劇中的哥哥曹佑寧親赴捷克參展，回台後接到新加坡籍導演劉慧伶獲得「最佳導演獎」十分開心，首次參加國際影展的他收穫滿滿，大開眼界的他期許自己要努力演好每個角色，讓更多人可以看到。

劉修甫（右）與曹佑寧（左）在導演劉慧伶率領下，一同前往捷克參加卡羅維瓦利國際影展。（Asa’s agency提供）

劉修甫與曹佑寧在電影中飾演兄弟，兩人事前還進行9個月擊劍訓練，不過在拍攝時因為節奏緊張，現場很安靜，兩人都沈浸在角色中，怕影響情緒反而互動不多，此次到了捷克，兩人就放開來玩，不但去品嚐當地有名的溫泉水，還很隨性的坐在路邊吃飯，劉修甫說：「卡羅維瓦利是有名的溫泉小鎮，我們還去買了杯子喝溫泉水，味道酸酸、鹹鹹、滑滑的，感覺很奇妙，可惜這次行程太滿，無法時間去泡溫泉，希望下次有機會可以試試啤酒溫泉。」

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《刺心切骨》是劉修甫第一部主演的長片，也是他第一次參加國際影展，在捷克參加首映，看到上千名觀眾在播畢時起立鼓掌長達3分鐘，讓劉修甫震撼又感動，只能不停的說「謝謝」。私下他感觸良多，「觀眾不吝惜表達他們的感動，讓我知道我們努力拍的作品，可以讓更多人看到。所以我也告訴自己，要更加倍用心演好未來的每一個角色。」

劉修甫此次行程非常緊湊，加上轉機時間和前往卡羅維瓦利小鎮的車程，來回就要2天，實際參與活動時間只有3天，首次參加國際影展的他私毫不緊張，回到台灣還是難掩興奮地說：「當地的步調比較慢，感覺很放鬆，就是開心跟大家分享作品，走在路上也會遇到很多觀眾，還有記者，他們會走過來跟你說，這是部很美好的作品，謝謝我們拍了這部作品，他們很感動，感覺就好像朋友來看你的電影一樣，感覺很自在。」

劉修甫（左）和曹佑寧撐著雨傘，在海報前重現《刺心切骨》畫面。（Asa’s agency提供）

另外，劉修甫在愛爾蘭工作的高中同學，還特別飛過去看他，兩人5年沒見，卻是在捷克碰面，讓劉修甫覺得很神奇，他說：「我們以前感情超好，他沒有預先買票，還差點無法進場，幸好製片人有多的票，他才能順利進場，看到他拿著花來看我，真的很感動。」

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