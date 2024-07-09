《華燈初上》偷偷開幕 光小姐同框畫面流出

《華燈初上》演員左起：郭雪芙、謝欣穎、江宜蓉、楊謹華、林心如、劉品言、胡瑋杰、謝瓊煖。（資料照，Netflix、百聿數碼提供）

〔記者馮亦寧／台北報導〕Netflix台劇《華燈初上》2021年開播時，熱播造成轟動，雖然全劇已播畢2年，演員卻因拍戲成了好朋友。製作人林心如今（9）日在社群po出與6位「光」小姐們合照，7人同框的照片曝光後，再度引起網友熱議。

《華燈初上》的「光」小姐們聚會。（翻攝自IG）

照片中林心如與飾演「蘇媽媽」的楊謹華，4位陪酒小姐「百合」謝欣穎、「愛子」郭雪芙、「花子」劉品言、「阿季」謝瓊煖，以及飾演會計「雅雅」的江宜蓉，手上分別拿著郭雪芙的新書《擁抱過去的我》，每個人臉上都掛著開心的燦笑，也齊力替郭雪芙打書。

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《華燈初上》的「光」小姐們手上拿著郭雪芙的新書幫忙宣傳。（翻攝自IG）

其實演員們有空就會聚會，只不過最近常有大雷雨，林心如也說，聚會當天大雨滂沱：「光聚會就很忙了，越約越早，越吃越健康」同時也不忘在文末恭喜郭雪芙推出新書。網友們看到「光」小姐大集合，紛紛喊：「哇，仙女們聚會啦」、「好想念光7仙女們」。

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