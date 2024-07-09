黃宣原來是「貧民版」北野武！ 大元低胸爆乳鼓鼓「沒意見」

《愛的噩夢》首映會，黃宣。（記者胡舜翔攝）

〔記者許世穎／台北報導〕台片《愛的噩夢》今晚（9日）舉行首映會，主要演員林柏宏、謝欣穎、「大元」林艾璇、大飛、黃宣等人一同出席，黃宣在片中飾演非現實存在的關鍵角色「兔子人」，導演廖明毅透露當初曾想找日本影帝北野武演出，後來想說對方年紀大，不太可能來台才作罷，讓黃宣聽了直說：「原來我是貧民版北野武！」

大元憑該片入圍台北電影獎最佳女配角，上週六出席頒獎典禮，以一襲低胸爆乳禮服驚豔全場。她笑說未婚夫鼓鼓對禮服完全沒有意見，反而是不斷說教：「他有看直播，覺得我那天很好笑、沒有進入狀況，還說我嘴角一直抽動。」但她強調這是未婚夫關心的表現。

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《愛的噩夢》首映會，「大元」林艾璇。（記者胡舜翔攝）

至於未得獎鼓鼓有沒有安慰？大元說也沒有，「他說看了其他片段後就知道我大概為什麼沒有得獎，但我有入圍就真的很開心了，完全不會有任何失望」，隨後更說想謝謝導演廖明毅，「我覺得他是我的伯樂」。

廖明毅聽了當場表示其實太太才是大元的伯樂，「那時候我太太在看一部連續劇，覺得她很漂亮，叫我看了一下她演的東西」，他直誇大元漂亮又不會給人很油的感覺，雖然戲分很少，但表現很自然，笑言「不知道我真的找她，太太有沒有吃醋！」

林柏宏日前在北影頒獎典禮上，清唱了一同頒獎的劉品言還在女團「Sweety」時期的歌曲《愛是怎麼一回事》，今被問到現場票房公約，被拱票房突破5000萬，和謝欣穎、項婕如、大飛、黃宣一起還原大元昔日女團「Popu Lady」成名曲《戀愛元氣彈》的熱舞唱跳，讓林柏宏、謝欣穎當場面有難色。

首映最後主要演員一同捏爆片中象徵奇幻許願的「泡泡紙」，並從大型籤筒裡為電影抽出「上上籤」，祝願票房大賣。《愛的噩夢》將於7月12日在台上映。

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