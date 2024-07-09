江坤俊宣布「暫停演藝工作」！鬆口下一步：不實指控保留追訴權

江坤俊今宣布暫停演藝工作。（Dr.Chiang江醫師提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕名醫江坤俊近日爆出婚內出軌護理師，並涉及性騷擾昔日搭擋、TVBS《健康2.0》主持人鄭凱云，風波持續延燒，今（9）日電視台發聲明表示，江坤俊已自請離職節目，稍早他也在臉書上發表新貼文，表示會暫停演藝圈工作。

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江坤俊表示，這段時間的紛紛擾擾佔用了太多社會資源，本想儘快讓事情落幕，還給家人們和大家一個安靜的空間，但認為他的沉默好像助長了很多不實的指控，「我不想回覆是不想引起筆戰，為避免又有一些不必要的流言，今天在這裡我通知大家一聲，我會先暫停演藝圈的工作，醫院的事情會先只留臨床工作，不會影響病人的權益。」

江坤俊也在文末表示：「所有不實的指控，我會保留法律追訴權，我會繼續當一個醫師，繼續傳播健康的知識。」

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