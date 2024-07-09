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南韓前女團成員酒後開賓士撞死外送員 一審判刑10年

南韓23歲安姓DJ曾是女團成員，她今年2月酒駕撞死外送員，一審被判10年有期徒刑。（圖擷取自namu wik）

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕南韓23歲安姓DJ，2017年曾以女團INSTAR成員的身分出道，但沒過多久就宣告解散，她隨後以DJ的身分在首爾江南區夜店打出名號，但今年2月3日她酒後駕駛賓士撞死外送員，首爾中央地方法院今天（9日）一審判處她10年有期徒刑。

據韓媒《中央日報》報導，安女曾到中國、泰國、台灣等地進行海外演出，事發當天她先是發生了一起事故，沒有留在現場等警察來就自行駕車離開，緊接著就撞上騎機車的50多歲外送員，導致對方喪命。

安女在撞人後抱著狗狗在一旁若無其事，沒有要救助外送員的意思，甚至拒絕警方的呼氣酒測，當場遭到逮捕，後續驗出血液酒精含量為0.08％，達吊銷駕照標準。檢方6月對她求處15年有期徒刑，希望嚴懲她的酒駕行為。

對此，安女和死者家屬達成賠償協議，希望法院可以從輕處理，辯護律師也指稱安女曾多次到海外表演，提升國家的聲望，案發後更寫了75份懺悔書。在考量犯行等各種情況後，一審法官最終判處她入獄10年。

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