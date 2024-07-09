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娛樂 最新消息

李李仁奪男配網直言「不喜歡陶晶瑩」 本人難過回應

李李仁獲獎後立即打電話給陶晶瑩的愛妻舉動掀起討論。（翻攝自臉書、資料照）

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕李李仁以電影《周處除三害》在第26屆台北電影節拿下最佳男配角，一到後台媒體受訪時，哽咽表示想打電話給老婆陶晶瑩，愛妻舉動引起網友討論，但卻有網友直言「不喜歡陶晶瑩」，意外釣出本人回應。

一名網友在社群平台Threads發文，曬出李李仁得獎後打電話給陶晶瑩報喜的畫面，感性寫下「愛情長長久久的模樣」，但也不忘在文中表示自己不喜歡陶晶瑩，沒想到意外引來本人親自留言「你不喜歡我那就…這樣吧」，並坦言自己有為此難過一下。

陶晶瑩好奇詢問對方不喜歡她的原因，該網友提到陶晶瑩在2013年前往澳洲度假時，抱怨當地物價高、無尾熊有臭味等事，讓長年住在澳洲的他認為「是非常嚴重的指控」。

陶晶瑩回覆網友。（翻攝自Threads）

對此，陶晶瑩也回覆表示，身為母親的她當然會忍不住抱怨物價，至於無尾熊的臭味，她則推測「可能真的是我們抱的那隻剛好肚子不舒服？」文末她也承諾，未來發言會盡量婉轉，並強調「澳洲的美好其實大家都知道」。

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