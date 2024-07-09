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娛樂 歐美

百萬網美地鐵真槍實彈拍AV 不怕遭罰繼續我行我素炒話題

墨西哥情色網美露娜。（翻攝自X）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕在社群擁有超過260萬粉絲的墨西哥情色網美露娜（Luna Bella）竟在地鐵與2名男優真槍實彈拍AV，並且還將影片公布到網路，目前已吸引超過360萬人次瀏覽，雖然墨西哥城地鐵撂下狠話要祭出法律制裁，但露娜根本沒在怕。

露娜（左）原名薇若妮卡是夜總會舞者。（翻攝自X）

根據外媒報導，露娜本名薇若妮卡（Veronica Melendes Coronado）原本是夜總會舞者，她2012年就曾經在地鐵上進行親密關係，當時她表示是因為喝醉了，所以裸體上地鐵，同時一時興起就來一發。

露娜在地鐵誇張展現下體。（翻攝自X）

此次露娜又以地鐵為場景發生性愛關係，明顯是刻意為之，她找了2名男優，其中一人還故意穿上警裝，看起來像名警察，3人在月台、車廂等人群眾多之處盡情歡愛，由於當時車廂內還有其他乘客，全都嚇壞，盡可能遠離露娜。

露娜在月台與男優進行大膽身體接觸。（翻攝自X）

根據墨西哥法規，露娜在地鐵進行如此荒唐之事，可能只會遭到罰款懲處。露娜曾在公開場合曝光自己經營成人平台月收入可達10萬～50萬比索（約新台幣18至90萬元），只要能炒話題、帶流量，她並不介意繼續做出這些驚世駭俗的事。

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