是僧侶也是音樂人！藥師寺寬邦領「悟」後再來台 北中南唱3場

「音樂和尚」藥師寺寬邦將再度來台灣開唱。（主辦單位提供）

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕被稱為「音樂和尚」的藥師寺寬邦，既是日本僧侶，也是音樂人。繼去年來台巡演，並於北港「武德殿」舉辦除夕音樂會後，今年將於10月18日起，在台北、台中與高雄連三地舉辦亞洲巡迴演唱會。這次除了帶來他最新的專輯，演唱會主題也與專輯同名，以「悟」對自我探索與對未來祝福的角度出發，給大家全新的音樂感受。

本次巡演將帶來許多新專輯作品，以音樂療育人心。（主辦單位提供）

藥師寺寬邦近年與台灣跨界合作不斷，藥師寺寬邦的音樂結合傳統佛道經文，與其獨特富有溫暖的創作歌聲和旋律，許多歌迷都藉由他的作品溫暖心靈。這次巡迴演唱會主題為「悟」，藥師寺表示，「悟」為體悟、感知、了解，不僅僅是得到答案，更是全身心的解放。這次的演出除了包括《心經》、《大悲咒》、《楞嚴咒》、《藥師如來真言》等耳熟能詳的歌曲，他也將帶來全新專輯多首歌曲，都是希望在「浸淫音樂」的時候，給大家沉下來的時空，跟著他音樂的起伏，也許就能面對自己的難題時，找到放鬆與解放自我的答案。

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藥師寺寬邦以「悟」為主題舉辦演唱會，將在台灣的台北、台中、高雄各開一場。（主辦單位提供）

2024藥師寺寬邦亞洲巡迴演唱會 「悟」 ，將於10月18日在高雄後台Backstage、10月20日在Legacy台中、10月25日在台北Zepp New Taipei，共開三場，而三場演唱會將於7月19日正式開放售票，台北、高雄場相關演出與售票資訊可上KKTIX售票系統查詢，台中場可上iNDIEVOX售票系統查詢。

近年來藥師寺寬邦和台灣的關係十分密切。（主辦單位提供）

值得一提的是，今年上映的電影《破浪男女》也是特別與藥師寺寬邦合作，將其創作的歌曲收錄於電影當中。除了他自己的個人巡迴演唱會以外，「月光海音樂節」也邀請藥師寺寬邦參與，將於7月21日於台東跟大家分享音樂。

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