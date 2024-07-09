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娛樂 音樂

厲害了！比莉手機用到斷掉還能通話 周湯豪貼心送大禮

〔記者張釔泠／台北報導〕周湯豪接下全新手機代言，廣告進入強力播送，帥氣的看板吸引粉絲朝聖，成為打卡熱點，周湯豪提及，小時候時常在電視上聽到「Hello Moto」廣告用語，自己都會學一下，「這次很高興也很興奮可以擔任代言人，更期待可以喊一下經典的『Hello Moto』！」

周湯豪。（motorola提供）

孝順的他在第一時間已經送上一支新手機給媽媽比莉作為禮物，他表示：「讓她回味一下以前經典的摺疊手機。」日前記者會上，主持人阿Ken透露比莉多年前曾拿了一款的摺疊手機，斷了她還可以一個當話筒一個當耳機講電話，驚呆一群好朋友。

周湯豪。（motorola提供）

周湯豪平常不喜歡背包包，時常帶一支手機就出門，這次代言的手機單手就可以摺起來放進口袋，他直呼：「手感非常順手且療癒。」至於大家擔心摺疊機的使用風險，他則分享真實感受：「可以摺60萬次，拿在手上會一直不停的摺也不怕摺壞，而且手機掏出口袋摺疊的手法可以炫技，非常酷炫與與帥氣！」

周湯豪。（motorola提供）

身兼音樂人、導演，他私下喜歡拿著手機拍攝記錄生活，大讚這次新款手機衍伸的角度非常多，完全能達到日常拍攝的多種需求，他直呼最愛「CAMCORDER」功能：「這樣子很帥，呼應時下流行的Y2K，彷彿就像拿著V8在拍攝般，好像回到那個年代！充滿著儀式感，拍短影音時也很好用。」

周湯豪也透露，上半年忙著其他地區的巡演，緊接著下半年工作滿檔，日前在香港音樂祭演、花蓮夏戀嘉年華、台東熱氣球音樂節演出，喜歡走路和曬太陽的他， 很期待暑假的到來， 同時也正在準備新作品企劃與拍攝工作，迫不及待想與大家分享成品。

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