布萊德彼特公開戀情！緊牽「小26歲女友」現身F1賽車場

布萊德彼特。（法新社）

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕好萊塢巨星布萊德彼特（Brad Pitt）主演的方程式賽車電影《F1》備受全球期待，日前劇組於英國舉行的F1大獎賽場地取景，他首度公開放閃相差26歲的女友伊妮絲狄拉夢（Ines De Ramon），緊牽新歡現身。

布萊德彼特與前妻安潔莉娜裘莉之前的離婚官司鬧得滿城風雨，如今兩人也漸漸回歸各自的生活，布萊德彼特早在2023年就認識新女友，兩人更在洛杉磯一起參加一場演唱會，但小倆口始終沒有宣布戀情，也鮮少在公開場合一起露面，沒想到日前大方在鏡頭前甜蜜牽手，罕見一同出席活動。

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布萊德彼特的新歡伊妮絲狄拉夢是一間珠寶品牌的銷售主管，除了是事業女強人外，更精通英文、法文、西班牙文、義大利文、德文5國語言，有過一段婚姻，與《吸血鬼日記》男星保羅衛斯里（Paul Wesley）的婚姻僅維持3年多，在2022年離婚。

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