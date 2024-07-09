（影音）葉舒華辣翻❤上衣「開岔到肚臍」激露雪白胴體

韓團（G）I-DLE中的台灣成員葉舒華上衣開岔到肚臍，辣裸雪白胴體。（翻攝自YouTube頻道｜（G）I-DLE （여자）아이들 （Official YouTube Channel））

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕韓國女團（G）I-DLE於昨（8）日台灣時間17點時推出新歌MV〈Klaxon〉，每位成員的造型都十分獨特，而其中台灣成員葉舒華更是美若天仙，其中造型更是將上衣開岔至肚臍，辣裸性感雪白胴體。

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葉舒華新歌MV造型十分亮眼。（翻攝自YouTube頻道｜（G）I-DLE （여자）아이들 （Official YouTube Channel））

（G）I-DLE才剛於年初推出正規二專《2》，昨天更是馬不停蹄直接推出第七章迷你專輯《I SWAY》，而其中主打歌〈Klaxon〉MV也一併推出，其中台灣成員葉舒華在海灘的造型相當性感，上衣開岔至肚臍，性感的雪白肌膚讓歌迷看了目瞪口呆，超辣模樣吸粉無數。

葉舒華在新歌MV的單獨鏡頭十分多。（翻攝自YouTube頻道｜（G）I-DLE （여자）아이들 （Official YouTube Channel））

而此次葉舒華在新MV〈Klaxon〉的單獨鏡頭也十分多，讓眾多Neverland（（G）I-DLE粉絲名）相當感動；值得一提的是，（G）I-DLE將在10月5、6連續兩日至台北小巨蛋開唱，即便詳細票價和售票資訊尚未公布，但早已讓眾多粉絲摩拳擦掌準備搶票。

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