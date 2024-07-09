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娛樂 音樂

（專訪）劉文正消失33年！文章驚揭神隱地點：真實性比較高

〔記者陽昕翰／專訪〕「永遠的巨星」劉文正神隱歌壇超過33年，天王近況備受關注，卻始終無人知道他究竟身在何方？昔日與劉文正交好的三金歌王文章受訪驚吐：「他一定過得很好。」認了之前聽過他在菲律賓的某個小島生活，「我覺得真實性比較高。」

文章接受本報專訪，談及老友劉文正。（記者陳逸寬攝）

文章從學生時期就愛聽劉文正的歌，被發掘來到台灣發展歌唱事業，當時的經紀人曾在飛鷹唱片工作，才與劉文正有了交集。

文章受訪回憶：「劉文正大哥非常挺我，雖然我不是他的藝人，可是他每次都告訴同事，誇讚文章表現不錯，他也很欣賞我的造型，我記得裘海正的第一張專輯封面，那套西裝就是我借給她的。」

劉文正（左）消失歌壇超過33年。（資料照，巫啟賢提供）

更令文章難忘的是，劉文正在新加坡開唱時，曾邀請他擔任嘉賓，「劉文正大哥就是我小時候的偶像，那年能夠同台真的很開心，真的就是一位風度翩翩的天王。」就連文章獲得金鐘獎的男歌星演員獎時，頒獎人正巧就是劉文正。

其實不只劉文正的提攜，文章細數來台灣發展時，包括江蕙、費玉清、陳淑樺等大咖都對他照顧至極，「那個年代是很單純的，歌壇前輩都很照顧我，讓我覺得能在台灣發展，是件非常幸運的事。」

文章重返台灣歌壇，下半年將在台灣舉辦3場大型歌唱。（記者陳逸寬攝）

提到劉文正當年淡出台灣歌壇，自此音訊全無，文章覺得這就是偶像的真實個性，想要低調不被打擾。這幾十年來，劉文正的動向眾說紛紜，包括在美國成了房地產大亨，也有人說是隱居在菲律賓的神祕小島，因為該地戒備森嚴，外人根本無法靠近。

對此，文章認為劉文正極有可能是在菲律賓的生活，身邊可能只有跟少數地至親同住，不太可能有警衛、保鑣、管家陪伴，「有聽說過他包下了整座小島，我覺得這聽起來太過神話了，我認識的劉大哥不是這樣子的人。」

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